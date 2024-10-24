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"Уже произошло на Украине". Европу предупредили о смертельной опасности - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 24.10.2024 (обновлено: 17:39 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979854928.html
"Уже произошло на Украине". Европу предупредили о смертельной опасности
"Уже произошло на Украине". Европу предупредили о смертельной опасности - РИА Новости, 24.10.2024
"Уже произошло на Украине". Европу предупредили о смертельной опасности
Западные системы ПВО не способны противостоять российским гиперзвуковым ракетам, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:10
2024-10-24T17:39
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Западные системы ПВО не способны противостоять российским гиперзвуковым ракетам, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Будущее вызывает опасения, поскольку на поле боя появляется гиперзвуковое оружие, как это уже произошло на Украине в виде "Кинжала" и "Циркона". Такие системы, как Patriot, ЗРК IRIS-T или любые другие системы ПВО НАТО, вряд ли имеют шанс противостоять гиперзвуковым ракетам", — отметил он.По словам эксперта, ЕС обладает небольшим запасом средств ПВО внутреннего развертывания, а в США ситуация складывается ненамного лучше. Пентагон сейчас ищет новые ракеты-перехватчики, которые работали бы лучше, чем те, что у них есть, но пока безуспешно."В целом противовоздушная оборона, поставляемая НАТО, проделала на Украине работу от посредственной до крайне плохой, что является предвестником смертельно опасного будущего в Европе, если эта проблема не будет решена", — резюмировал Брайен.В начале октября Министерство обороны России сообщило, что оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил зенитный ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979836603.html
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европа, украина, россия, владимир путин, нато, министерство обороны сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Евросоюз
"Уже произошло на Украине". Европу предупредили о смертельной опасности

W&S: западные ПВО не способны противостоять российским гиперзвуковым ракетам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Западные системы ПВО не способны противостоять российским гиперзвуковым ракетам, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Будущее вызывает опасения, поскольку на поле боя появляется гиперзвуковое оружие, как это уже произошло на Украине в виде "Кинжала" и "Циркона". Такие системы, как Patriot, ЗРК IRIS-T или любые другие системы ПВО НАТО, вряд ли имеют шанс противостоять гиперзвуковым ракетам", — отметил он.
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По словам эксперта, ЕС обладает небольшим запасом средств ПВО внутреннего развертывания, а в США ситуация складывается ненамного лучше. Пентагон сейчас ищет новые ракеты-перехватчики, которые работали бы лучше, чем те, что у них есть, но пока безуспешно.
"В целом противовоздушная оборона, поставляемая НАТО, проделала на Украине работу от посредственной до крайне плохой, что является предвестником смертельно опасного будущего в Европе, если эта проблема не будет решена", — резюмировал Брайен.
В начале октября Министерство обороны России сообщило, что оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил зенитный ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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