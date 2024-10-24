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В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания
В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 24.10.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в результате обстрела получило повреждения административное здание в городе Марганец в РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:38
2024-10-24T08:38
2024-10-24T08:38
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днепропетровская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в результате обстрела получило повреждения административное здание в городе Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, Никопольский район области подвергся обстрелу. "️По уточненной информации из-за вчерашнего обстрела в Марганце повреждены предприятие, админздание... линии электропередачи", - написал Лукашук. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания
Глава Днепропетровского облсовета заявил о повреждении административного здания