https://ria.ru/20241024/ukraina-1979720253.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания

В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 24.10.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в результате обстрела получило повреждения административное здание в городе Марганец в РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:38

2024-10-24T08:38

2024-10-24T08:38

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

николай лукашук

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в результате обстрела получило повреждения административное здание в городе Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, Никопольский район области подвергся обстрелу. "️По уточненной информации из-за вчерашнего обстрела в Марганце повреждены предприятие, админздание... линии электропередачи", - написал Лукашук. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241024/vzryvy-1979720055.html

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, николай лукашук, вооруженные силы рф