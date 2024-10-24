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Си Цзиньпин призвал Индию идти по пути мирного сосуществования

Си Цзиньпин призвал Индию идти по пути мирного сосуществования - РИА Новости, 24.10.2024

Си Цзиньпин призвал Индию идти по пути мирного сосуществования

КНР и Индия должны вместе идти по пути мирного сосуществования и развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Индии... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:33

2024-10-24T06:33

2024-10-24T10:04

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ПЕКИН, 24 окт — РИА Новости. КНР и Индия должны вместе идти по пути мирного сосуществования и развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани. "Обе стороны должны взять на себя международную ответственность, подать пример развивающимся странам, чтобы они могли объединиться для самосовершенствования, и внести свой вклад в продвижение многополярности мира и демократизации международных отношений", — сказано в заявлении господина Си на официальном сайте МИД КНР.Си Цзиньпин призвал придерживаться правильного стратегического понимания и работать вместе, чтобы "идти по светлому и правильному пути мирного сосуществования и совместного развития крупных соседних держав".Лидер КНР подчеркнул, что Китай и Индия должны придерживаться консенсуса в том, что обе страны представляют друг для друга возможности для развития, а не угрозу, являются партнерами, а не соперниками. Господин Си отметил, что обе стороны согласились совместно поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах, а также искать справедливое и разумное решение имеющихся разногласий. Это первые двусторонние переговоры Моди и Си Цзиньпина с момента столкновений в 2020 году военных Индии и Китая в пограничном регионе Ладакх. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. Вместе с тем, по оценке индийских СМИ, в последнее время по обе стороны индийско-китайской границы были дислоцированы 50-60 тысяч военнослужащих. Накануне первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничном районе Ладакх. Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.

https://ria.ru/20241023/indiya-1979469360.html

https://ria.ru/20241023/kitay-1979460068.html

https://ria.ru/20241023/vstrecha-1979635927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, китай, казань, си цзиньпин, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году