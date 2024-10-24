https://ria.ru/20241024/tkach-1979768188.html

Стали известны подробности убийства актера Иосифа Ткача

Стали известны подробности убийства актера Иосифа Ткача - РИА Новости, 24.10.2024

Стали известны подробности убийства актера Иосифа Ткача

Подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:04

2024-10-24T12:04

2024-10-24T12:05

баку

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979661954_135:0:1191:594_1920x0_80_0_0_c0f464ee7ba2e3ded6bdaf6c78f76ee9.jpg

БАКУ, 24 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с целью ограбления, сообщают местные СМИ. "Подозреваемый в убийстве Ислам Хадыев (1973 г.р.) проник в дом актера с целью ограбления. Преступление произошло по адресу: Насиминский район, улица Гусейнбалы Алиева, дом 4, квартира 86. Согласно информации, Хадыев перерезал горло 85-летнему Иосифу Ткачу, а затем нанес смертельные удары по голове его 80-летней жене Людмиле", - сообщает, в частности, азербайджанский информационный портал Oxu.az. По данным местного телеканала Baku TV, соседи актера отметили, что семья Ткач была неконфликтной. "Я знал их 60 лет. У нас были прекрасные отношения. Это дружная семья, у которой никогда не было проблем и конфликтов с кем-либо. У них остались две дочери, которые проживают в Германии. Я в шоке от случившегося. С тех пор как я услышал новость, не могу уснуть", - поделился сосед актера. Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов в беседе с местными журналистами отметил, что Иосиф Ткач был очень талантливым и позитивным человеком. "Он играл свои роли с большой любовью и энергией в спектаклях как для взрослых, так и для детей. Он получал удовольствие от своей работы. Иосиф был очень дружелюбен и искренен со всем коллективом. Его все очень любили и уважали. Он проработал в нашем театре более 20 лет. Даже после выхода на пенсию он приходил сюда. Часто навещал театр, встречался с любимым коллективом", - сказал Мамедов. Ткач и его жена были убиты накануне. Иосиф Ткач – бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких работах кино, в частности в российском сериале "Граф Крестовский".

баку

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

баку, германия