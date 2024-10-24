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Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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11:27 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/terrorizm-1979755287.html
Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин
Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин
Россия всегда выступает против любого рода террористических действий, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об обстановке на Ближнем Востоке. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:27
2024-10-24T11:27
в мире
россия
ближний восток
казань
владимир путин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия всегда выступает против любого рода террористических действий, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об обстановке на Ближнем Востоке. "Очередной виток израильско-палестинского противостояния стал одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. Но при этом, я хочу подчеркнуть, что мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений... У России есть много вопросов, очень важных и острых, которые мы должны решать. Мы делаем это и будем делать. Мы всегда стремились внести свой вклад для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, россия, ближний восток, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин

Путин: Россия всегда выступает против любых видов террористических действий

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия всегда выступает против любого рода террористических действий, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об обстановке на Ближнем Востоке.
"Очередной виток израильско-палестинского противостояния стал одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. Но при этом, я хочу подчеркнуть, что мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений... У России есть много вопросов, очень важных и острых, которые мы должны решать. Мы делаем это и будем делать. Мы всегда стремились внести свой вклад для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
В миреРоссияБлижний ВостокКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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