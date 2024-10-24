https://ria.ru/20241024/terrorizm-1979755287.html

Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин

Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин

Россия всегда выступает против любого рода террористических действий, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об обстановке на Ближнем Востоке. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:27

2024-10-24T11:27

2024-10-24T11:27

в мире

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ближний восток

казань

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия всегда выступает против любого рода террористических действий, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об обстановке на Ближнем Востоке. "Очередной виток израильско-палестинского противостояния стал одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. Но при этом, я хочу подчеркнуть, что мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений... У России есть много вопросов, очень важных и острых, которые мы должны решать. Мы делаем это и будем делать. Мы всегда стремились внести свой вклад для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, ближний восток, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году