Россия выступает против любых террористических действий, заявил Путин
Путин: Россия всегда выступает против любых видов террористических действий
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия всегда выступает против любого рода террористических действий, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об обстановке на Ближнем Востоке.
"Очередной виток израильско-палестинского противостояния стал одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. Но при этом, я хочу подчеркнуть, что мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений... У России есть много вопросов, очень важных и острых, которые мы должны решать. Мы делаем это и будем делать. Мы всегда стремились внести свой вклад для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44