Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань
Примгидромет: тайфун Trami к воскресенью подойдет к китайскому острову Хайнань
© iStock.com / Natalia GariduevaОстров Хайнань, Китай
© iStock.com / Natalia Garidueva
Остров Хайнань, Китай. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Тайфун Trami, который сейчас находится в районе Филиппин, к воскресенью подойдёт к китайскому острову Хайнань, а следующий по счету вихрь в это время может подойти к южным Японским островам, оба тайфуна не повлияют на погоду в Приморье, сообщает Примгидромет.
По данным СМИ, двадцатый по счету в этом сезоне тайфун Trami вызвал масштабные затопления на севере Филиппин.
Приморские синоптики сообщают, что на днях может зародиться вихрь №21.
"Он (Trami) направляется с Филиппин на запад, к острову Хайнань, куда подойдет 27-28 октября. В это же время тайфун №21 подойдет к южным Японским островам, далее развернется на северо-восток, пройдя вдоль южного побережья острова Хонсю. Погоду в Приморье они не ухудшат, но один из них может несколько испортить настроение жителям нашего края, отдыхающим в городе Санья на острове Хайнань", - приводится комментарий главы Примгидромета Бориса Кубая.
Он отметил, что каждый тайфун вносит немалую лепту в погодно-климатический баланс всего Дальнего Востока.
"Например, благодаря в том числе и их усилиям блокируется устойчивое проникновение далеко на юг арктического холода, и температура воздуха в Приморье пока несколько превышает климатическую норму. Кроме того, тайфуны при движении "выталкивают" впереди себя на тысячу километров относительно теплую океанскую воду, которая проникает через Корейский пролив в Японское море", - добавил синоптик.
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