https://ria.ru/20241024/tayfun-1979709593.html

Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань

Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань - РИА Новости, 24.10.2024

Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань

Тайфун Trami, который сейчас находится в районе Филиппин, к воскресенью подойдёт к китайскому острову Хайнань, а следующий по счету вихрь в это время может... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:28

2024-10-24T05:28

2024-10-24T05:28

филиппины

хайнань

хонсю (остров)

примгидромет

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Тайфун Trami, который сейчас находится в районе Филиппин, к воскресенью подойдёт к китайскому острову Хайнань, а следующий по счету вихрь в это время может подойти к южным Японским островам, оба тайфуна не повлияют на погоду в Приморье, сообщает Примгидромет. По данным СМИ, двадцатый по счету в этом сезоне тайфун Trami вызвал масштабные затопления на севере Филиппин. Приморские синоптики сообщают, что на днях может зародиться вихрь №21. "Он (Trami) направляется с Филиппин на запад, к острову Хайнань, куда подойдет 27-28 октября. В это же время тайфун №21 подойдет к южным Японским островам, далее развернется на северо-восток, пройдя вдоль южного побережья острова Хонсю. Погоду в Приморье они не ухудшат, но один из них может несколько испортить настроение жителям нашего края, отдыхающим в городе Санья на острове Хайнань", - приводится комментарий главы Примгидромета Бориса Кубая. Он отметил, что каждый тайфун вносит немалую лепту в погодно-климатический баланс всего Дальнего Востока. "Например, благодаря в том числе и их усилиям блокируется устойчивое проникновение далеко на юг арктического холода, и температура воздуха в Приморье пока несколько превышает климатическую норму. Кроме того, тайфуны при движении "выталкивают" впереди себя на тысячу километров относительно теплую океанскую воду, которая проникает через Корейский пролив в Японское море", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20241002/tayfun-1975867091.html

https://ria.ru/20241022/mchs-1979225151.html

филиппины

хайнань

хонсю (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

филиппины, хайнань, хонсю (остров), примгидромет, в мире