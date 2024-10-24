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Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань - РИА Новости, 24.10.2024
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05:28 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/tayfun-1979709593.html
Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань
Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань - РИА Новости, 24.10.2024
Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань
Тайфун Trami, который сейчас находится в районе Филиппин, к воскресенью подойдёт к китайскому острову Хайнань, а следующий по счету вихрь в это время может... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:28
2024-10-24T05:28
филиппины
хайнань
хонсю (остров)
примгидромет
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Тайфун Trami, который сейчас находится в районе Филиппин, к воскресенью подойдёт к китайскому острову Хайнань, а следующий по счету вихрь в это время может подойти к южным Японским островам, оба тайфуна не повлияют на погоду в Приморье, сообщает Примгидромет. По данным СМИ, двадцатый по счету в этом сезоне тайфун Trami вызвал масштабные затопления на севере Филиппин. Приморские синоптики сообщают, что на днях может зародиться вихрь №21. "Он (Trami) направляется с Филиппин на запад, к острову Хайнань, куда подойдет 27-28 октября. В это же время тайфун №21 подойдет к южным Японским островам, далее развернется на северо-восток, пройдя вдоль южного побережья острова Хонсю. Погоду в Приморье они не ухудшат, но один из них может несколько испортить настроение жителям нашего края, отдыхающим в городе Санья на острове Хайнань", - приводится комментарий главы Примгидромета Бориса Кубая. Он отметил, что каждый тайфун вносит немалую лепту в погодно-климатический баланс всего Дальнего Востока. "Например, благодаря в том числе и их усилиям блокируется устойчивое проникновение далеко на юг арктического холода, и температура воздуха в Приморье пока несколько превышает климатическую норму. Кроме того, тайфуны при движении "выталкивают" впереди себя на тысячу километров относительно теплую океанскую воду, которая проникает через Корейский пролив в Японское море", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20241002/tayfun-1975867091.html
https://ria.ru/20241022/mchs-1979225151.html
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филиппины, хайнань, хонсю (остров), примгидромет, в мире
Филиппины, Хайнань, Хонсю (остров), Примгидромет, В мире
Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань

Примгидромет: тайфун Trami к воскресенью подойдет к китайскому острову Хайнань

© iStock.com / Natalia GariduevaОстров Хайнань, Китай
Остров Хайнань, Китай - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / Natalia Garidueva
Остров Хайнань, Китай. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Тайфун Trami, который сейчас находится в районе Филиппин, к воскресенью подойдёт к китайскому острову Хайнань, а следующий по счету вихрь в это время может подойти к южным Японским островам, оба тайфуна не повлияют на погоду в Приморье, сообщает Примгидромет.
По данным СМИ, двадцатый по счету в этом сезоне тайфун Trami вызвал масштабные затопления на севере Филиппин.
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Приморские синоптики сообщают, что на днях может зародиться вихрь №21.
"Он (Trami) направляется с Филиппин на запад, к острову Хайнань, куда подойдет 27-28 октября. В это же время тайфун №21 подойдет к южным Японским островам, далее развернется на северо-восток, пройдя вдоль южного побережья острова Хонсю. Погоду в Приморье они не ухудшат, но один из них может несколько испортить настроение жителям нашего края, отдыхающим в городе Санья на острове Хайнань", - приводится комментарий главы Примгидромета Бориса Кубая.
Он отметил, что каждый тайфун вносит немалую лепту в погодно-климатический баланс всего Дальнего Востока.
"Например, благодаря в том числе и их усилиям блокируется устойчивое проникновение далеко на юг арктического холода, и температура воздуха в Приморье пока несколько превышает климатическую норму. Кроме того, тайфуны при движении "выталкивают" впереди себя на тысячу километров относительно теплую океанскую воду, которая проникает через Корейский пролив в Японское море", - добавил синоптик.
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ФилиппиныХайнаньХонсю (остров)ПримгидрометВ мире
 
 
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