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Спецоперация, 24 октября: ВС России нанесли поражение 34 бригадам ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979871291.html
Спецоперация, 24 октября: ВС России нанесли поражение 34 бригадам ВСУ
Спецоперация, 24 октября: ВС России нанесли поражение 34 бригадам ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
Спецоперация, 24 октября: ВС России нанесли поражение 34 бригадам ВСУ
Подразделения российских группировок нанесли поражение формированиям 34 украинских бригад и отразили 15 контратак, потери ВСУ составили при этом до двух тысяч... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:04
2024-10-24T18:04
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
херсон
украина
иван приходько
владимир путин
си цзиньпин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения российских группировок нанесли поражение формированиям 34 украинских бригад и отразили 15 контратак, потери ВСУ составили при этом до двух тысяч военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ о ходе ведения спецоперации. Кроме того, Киев лишился танка, двух БМП, семи бронемашин, в том числе двух "Козаков", пяти бронетранспортеров М113 и бронированной машины HMMWV производства США. Также уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и шесть складов боеприпасов. Среди потерь ВСУ и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также одна Braveheart производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы М198, две М114 и орудие М119 производства США, шесть орудий Д-20 и семь Д-30, пушка Д-44. Авиация, расчеты ударных беспилотников и артиллерия нанесли поражение аэродромной инфраструктуре и скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средства ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа. Продолжают сдаватьсяВ отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сказано, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразили три контратаки и сорвали еще три попытки контратак. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в курском приграничье, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам. За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 280 человек, танк, БМП, бронетранспортер М113 производства США и шесть бронемашин, а также два артиллерийских орудия. Восемь украинских военнослужащих сдались в плен. Всего с начала боевых действий противник потерял здесь 26222 военнослужащих. Приступили к выполнению боевых задачДобровольческий отряд "БАРС-Курск" после подготовки на полигонах в тыловой зоне приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Отряд состоит из добровольцев Курской области, в основном из Кореневского района. В их задачи войдет охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие ДРГ, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также режима КТО. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в четверг украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, выпустив 17 снарядов калибра 155 миллиметров и сбросив два боеприпаса с беспилотников. По данным мэра города Ивана Приходько, была повреждена инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова. Ковались векамиПрезидент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" в Казани заявил, что Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ. По его словам, такие иллюзорные расчеты могут делать только те, кто не знает историю России и не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность. Председатель КНР Си Цзиньпин, также выступая на саммите, заявил о важности как можно скорее добиться деэскалации ситуации на Украине и проложить путь к урегулированию кризиса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, на этом же саммите сообщил о поддержке мирного плана Китая и Бразилии по Украине. Больше проблем, чем пользыТелеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали Вашингтону не менять позицию в отношении разрешения Украине бить вглубь РФ американским дальнобойным оружием, так как это принесет США больше проблем, чем пользы. По данным телеканала, это также связано с ограниченным запасом ракет ATACMS у Украины и отсутствием возможности передать дополнительные боеприпасы без нанесения вреда боеготовности США. Франция поддерживает вступление Украины в НАТО, но только после завершения конфликта, иначе Запад окажется втянут в войну, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад. По его словам, вопрос в том, как лучше обеспечить мир после конфликта "в долгосрочной перспективе". Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров при этом назвал слухами информацию издания Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины в НАТО. По его словам, такие публикации выгодны "тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса". Истерия в отчаянииПосол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо" назвал неубедительными доказательства якобы отправки КНДР войск в Россию для помощи в украинском конфликте. По его словам, власти Украины в отчаянии устраивают "истерию" вокруг этой темы, чтобы надавить на западных партнеров для получения поддержки. Посол также заявил, что возможные поставки Южной Кореей летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но обрушили бы перспективу восстановления отношений между Москвой и Сеулом. По словам дипломата, такое восстановление "желательно", а диалог между РФ и Южной Кореей отличается от отношений Москвы с Западом, где перспективы восстановления даже "не просматриваются". Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на американского чиновника, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает дополнительные санкции против России в связи с утверждениями о том, что в РФ якобы прибыли три тысячи северокорейских военных. Надо готовитьУкраинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Киеве, в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, в районе Харькова и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, а всего за ночь прозвучало не менее 316 взрывов. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении административного здания в Марганце в Никопольском районе области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что движение военных грузов ВСУ задержано как минимум на сутки после повреждения железнодорожных путей между Николаевом и Херсоном. Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, считает, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. По его словам, для этого не обязательно их призывать.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978599973.html
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николаев (украина), херсон, украина, иван приходько, владимир путин, си цзиньпин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Херсон, Украина, Иван Приходько, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Спецоперация, 24 октября: ВС России нанесли поражение 34 бригадам ВСУ

МО: ВС России нанесли поражение 34 бригадам ВСУ, отразили 15 контратак

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения российских группировок нанесли поражение формированиям 34 украинских бригад и отразили 15 контратак, потери ВСУ составили при этом до двух тысяч военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ о ходе ведения спецоперации.
Кроме того, Киев лишился танка, двух БМП, семи бронемашин, в том числе двух "Козаков", пяти бронетранспортеров М113 и бронированной машины HMMWV производства США. Также уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и шесть складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Среди потерь ВСУ и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также одна Braveheart производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы М198, две М114 и орудие М119 производства США, шесть орудий Д-20 и семь Д-30, пушка Д-44.
Авиация, расчеты ударных беспилотников и артиллерия нанесли поражение аэродромной инфраструктуре и скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средства ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.

Продолжают сдаваться

В отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сказано, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразили три контратаки и сорвали еще три попытки контратак.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в курском приграничье, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 280 человек, танк, БМП, бронетранспортер М113 производства США и шесть бронемашин, а также два артиллерийских орудия. Восемь украинских военнослужащих сдались в плен. Всего с начала боевых действий противник потерял здесь 26222 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00

Приступили к выполнению боевых задач

Добровольческий отряд "БАРС-Курск" после подготовки на полигонах в тыловой зоне приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Отряд состоит из добровольцев Курской области, в основном из Кореневского района. В их задачи войдет охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие ДРГ, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также режима КТО.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в четверг украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, выпустив 17 снарядов калибра 155 миллиметров и сбросив два боеприпаса с беспилотников.
По данным мэра города Ивана Приходько, была повреждена инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова.

Ковались веками

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" в Казани заявил, что Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ. По его словам, такие иллюзорные расчеты могут делать только те, кто не знает историю России и не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность.
Председатель КНР Си Цзиньпин, также выступая на саммите, заявил о важности как можно скорее добиться деэскалации ситуации на Украине и проложить путь к урегулированию кризиса.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, на этом же саммите сообщил о поддержке мирного плана Китая и Бразилии по Украине.
"Это должно измениться". О чем договорились лидеры стран БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

Работа XVI саммита БРИКС

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

Работа XVI саммита БРИКС

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

Работа XVI саммита БРИКС

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

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7 из 13
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 13
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На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос во время прибытия глав делегаций на территорию международного выставочного центра Казань Экспо для участия в XVI саммите БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

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© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф (слева) на церемонии встречи глав делегаций — участников XVI саммита БРИКС

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 13

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 13

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 13

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 13

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 13

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 13

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 13

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 13

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 13

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 13

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13

Больше проблем, чем пользы

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали Вашингтону не менять позицию в отношении разрешения Украине бить вглубь РФ американским дальнобойным оружием, так как это принесет США больше проблем, чем пользы. По данным телеканала, это также связано с ограниченным запасом ракет ATACMS у Украины и отсутствием возможности передать дополнительные боеприпасы без нанесения вреда боеготовности США.
Франция поддерживает вступление Украины в НАТО, но только после завершения конфликта, иначе Запад окажется втянут в войну, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад. По его словам, вопрос в том, как лучше обеспечить мир после конфликта "в долгосрочной перспективе".
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров при этом назвал слухами информацию издания Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины в НАТО. По его словам, такие публикации выгодны "тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса".

Истерия в отчаянии

Посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо" назвал неубедительными доказательства якобы отправки КНДР войск в Россию для помощи в украинском конфликте. По его словам, власти Украины в отчаянии устраивают "истерию" вокруг этой темы, чтобы надавить на западных партнеров для получения поддержки.
Посол также заявил, что возможные поставки Южной Кореей летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но обрушили бы перспективу восстановления отношений между Москвой и Сеулом. По словам дипломата, такое восстановление "желательно", а диалог между РФ и Южной Кореей отличается от отношений Москвы с Западом, где перспективы восстановления даже "не просматриваются".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения
17 октября, 20:06
Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на американского чиновника, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает дополнительные санкции против России в связи с утверждениями о том, что в РФ якобы прибыли три тысячи северокорейских военных.

Надо готовить

Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Киеве, в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, в районе Харькова и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, а всего за ночь прозвучало не менее 316 взрывов. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении административного здания в Марганце в Никопольском районе области.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что движение военных грузов ВСУ задержано как минимум на сутки после повреждения железнодорожных путей между Николаевом и Херсоном.
Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, считает, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. По его словам, для этого не обязательно их призывать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)ХерсонУкраинаИван ПриходькоВладимир ПутинСи ЦзиньпинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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