https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979836603.html

"Уже потеряны". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Уже потеряны". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 24.10.2024

"Уже потеряны". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Украинские войска отброшены со своих позиций по всей линии фронта, включая Курскую область, пишет Conversation. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:05

2024-10-24T16:05

2024-10-24T17:50

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

угледар

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска отброшены со своих позиций по всей линии фронта, включая Курскую область, пишет Conversation."Украинцы отброшены назад по всем фронтам — в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты", — говорится в сообщении.Отмечается, что на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться аналогичный сценарий, как и в Угледаре, которые уже сдан, поясняет автор статьи.При этом зимой еще маячит страшная перспектива крупного сражения за удержание стратегически важного промышленного города Покровска (так киевский режим называет Красноармейск. — Прим. ред.). Автор предупреждает, что существует реальная возможность поражения."Отправной точкой может стать признание того, что Крым, Донецк и Луганск уже потеряны — все большее число украинцев начинают открыто говорить об этом", — резюмируется в публикации.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979833010.html

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979789878.html

курская область

украина

угледар

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в мире, курская область, украина, угледар, сергей шойгу, вооруженные силы украины