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"Уже потеряны". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 24.10.2024 (обновлено: 17:50 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979836603.html
"Уже потеряны". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Уже потеряны". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 24.10.2024
"Уже потеряны". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Украинские войска отброшены со своих позиций по всей линии фронта, включая Курскую область, пишет Conversation. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:05
2024-10-24T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
угледар
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска отброшены со своих позиций по всей линии фронта, включая Курскую область, пишет Conversation."Украинцы отброшены назад по всем фронтам — в том числе и в Курской области. &lt;…&gt; Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты", — говорится в сообщении.Отмечается, что на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться аналогичный сценарий, как и в Угледаре, которые уже сдан, поясняет автор статьи.При этом зимой еще маячит страшная перспектива крупного сражения за удержание стратегически важного промышленного города Покровска (так киевский режим называет Красноармейск. — Прим. ред.). Автор предупреждает, что существует реальная возможность поражения."Отправной точкой может стать признание того, что Крым, Донецк и Луганск уже потеряны — все большее число украинцев начинают открыто говорить об этом", — резюмируется в публикации.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979833010.html
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курская область
украина
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в мире, курская область, украина, угледар, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Угледар, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Уже потеряны". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Conversation: ВСУ отброшены со своих позиций по всей линии фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска отброшены со своих позиций по всей линии фронта, включая Курскую область, пишет Conversation.
"Украинцы отброшены назад по всем фронтам — в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться аналогичный сценарий, как и в Угледаре, которые уже сдан, поясняет автор статьи.
При этом зимой еще маячит страшная перспектива крупного сражения за удержание стратегически важного промышленного города Покровска (так киевский режим называет Красноармейск. — Прим. ред.). Автор предупреждает, что существует реальная возможность поражения.
"Отправной точкой может стать признание того, что Крым, Донецк и Луганск уже потеряны — все большее число украинцев начинают открыто говорить об этом", — резюмируется в публикации.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаУгледарСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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