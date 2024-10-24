Совфед рассмотрит ратификацию договора с КНДР 6 ноября
Сенатор Карасин: Совфед рассмотрит ратификацию договора с КНДР 6 ноября
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве на заседании 6 ноября, сообщил РИА Новости глава международного комитета палаты Григорий Карасин.
"Естественно, рассмотрим", — сказал Карасин, отвечая на вопрос, рассмотрит ли Совфед документ 6 ноября.
Политик также отметил, что это очень важный для России документ и сенаторы изучат его самым внимательным образом.
В четверг документ ратифицировала Госдума. Договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Законопроект о ратификации договора 14 октября внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.
Лидеры России и КНДР подписали этот документ 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.
Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.