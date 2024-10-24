https://ria.ru/20241024/sovetnikov-1979570796.html

Иван Советников: в России будут сажать на 12% больше леса, чем вырубать

Иван Советников: в России будут сажать на 12% больше леса, чем вырубать - РИА Новости, 24.10.2024

Иван Советников: в России будут сажать на 12% больше леса, чем вырубать

Цель федерального проекта "Сохранение лесов" на 2024 год выполнена – в России восстанавливается столько же лесов, сколько и погибает, к 2030 году нужно... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:00

2024-10-24T11:00

2024-10-24T12:05

интервью

россия

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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Цель федерального проекта "Сохранение лесов" на 2024 год выполнена – в России восстанавливается столько же лесов, сколько и погибает, к 2030 году нужно достигнуть показателя в 112%, заявил в интервью РИА Новости руководитель Рослесхоза Иван Советников. Кроме того, глава ведомства рассказал, как в стране проходит пожароопасный сезон, какие регионы справились с ним хуже других, и какие еще цели стоят перед лесной отраслью на ближайшие шесть лет. Беседовал Павел Зюзин.– Пик летнего пожароопасного сезона в России пройден в августе. При этом сентябрь в этом году оказался очень теплым и сухим. В пределах какой площади удалось удержать лесные пожары на данный момент?– Общую площадь мы смогли удержать в рамках средних многолетних значений – на уровне 7,5 миллиона гектаров. Провал года – это Забайкалье. Если в среднем там горело 40-50 тысяч гектаров, то в этом году более двух миллионов сгорело. Как в мае разгорелись, так до середины октября горели, что совершенно аномально для них. Там была и сложная погода, и управленческий провал. Министр природных ресурсов там уволен. Ну и традиционно большие площади пришлись на Якутию, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Если не брать Забайкалье, то мы находимся в рамках указа президента. Мы не допустили гибели граждан и разрушений объектов инфраструктуры. Не допустили пожаров вообще в 11 регионах, в 30 регионах пожары были потушены в первые сутки.– Какие меры будут приняты в субъектах, которые не справились с пожароопасным сезоном?– Запланирована проверка в Забайкальском крае по поручению (вице-премьера РФ – ред.) Дмитрия Николаевича Патрушева, и будем полностью перестраивать всю систему.– Что стало причиной пожаров в Воронежской и Ростовской областях в сентябре?– В этом году у нас в Центральной России было фактически четыре летних месяца. Сентябрь по погоде был такой же, как и летом, был сухой. И у нас действительно очень большие площади возгорания пришлись именно на сентябрь. Выводы какие? Нужно, видимо, готовиться, что такие площади будут на постоянной основе, усиливать патрулирование и наши противопожарные группировки. Действительно, были сложные ситуации и в Воронежской, и в Ростовской областях, в ЛНР и еще ряде регионов.– Летняя погода в сентябре сохраняется второй год подряд. Значит ли это, что пожароопасный сезон увеличивается?– Видимо, да. Мы и по Дальнему Востоку, и по Центральной России видим, что сезон становится длиннее и сложнее. Нам нужно корректировать свои нормативы и в плане закупки техники, и наших лесопожарных формирований, мониторингов. Это, видимо, будет наша системная работа на ближайшие годы.– Как с лесопожарным сезоном справились новые регионы? Как проходит их интеграция в лесную отрасль России?– Новые регионы у нас такие же, с точки зрения лесного хозяйства, как и все другие. Единственное, они малолесные у нас, чисто технически там немного леса, но у нас они на особом контроле. Яркий пример: принято решение в следующем году переставить финансирование на закупку лесопожарной техники с 2025 на 2028 год по всей стране, кроме четырех новых регионов. Мы понимаем, что там особая ситуация. Лесные пожары там тоже на особом контроле, но еще раз подчеркну: если у нас раньше самым малолесным регионом была только Калмыкия, то сейчас малолесными считаются и Донбасс и Новороссия. Если в ЛНР площадь лесного фонда 326 тысяч гектаров, то в ДНР, Запорожской, Херсонской областях площади лесов крайне маленькие. Это скорее аграрно-промышленные регионы, чем лесные.– Какая ситуация с лесными пожарами в приграничных регионах – в Курской, Белгородской областях?– У нас есть ряд арендаторов в Курской области, которые попали в режим контртеррористической операции. Естественно, мы учитываем это в их работе.– Какой прогноз до конца года? В каких регионах риск возникновения пожаров еще остается?– Риски в октябре и ноябре у нас традиционно – это юг России, в том числе Крым, Кавказ. Там пожары могут быть даже в декабре. Каких-то больших возгораний мы не ожидаем, но, естественно, продолжаем мониторинг и все остальные действия, держим руку на пульсе.– Форум "Леса России", приуроченный к профессиональному празднику работников леса, в этом году прошел в Перми. Какие основные итоги вы бы назвали?– Мы традиционно собираем всех лесников два раза в год. В марте мы ставим задачи, а в сентябре подводим промежуточные итоги, корректируем наш курс. В этом году очень глубоко провели дискуссию по всем лесным вопросам: это и лесные пожары, и лесоустройство, и цифровизация, которая у нас на носу. Также провели конкурс лесорубов, обменялись мнениями и традиционно наградили лучших работников леса, отметили их заслуги и достижения.– Почему форум решили провести именно в Перми?– Мы в последние годы взяли хорошую традицию менять локации. Два года назад мы были в Красноярске, потом в Иркутске, в этом году в Перми, в следующем году, наверное, будет Нижний Новгород. Это крупные лесные регионы, и это помогает коллегам со всей страны посмотреть, как устроено лесное хозяйство у соседей, и показать лучшее, что есть в регионе.– С 2025 года на увеличение зарплат работникам лесной отрасли будет направлено 24 миллиарда рублей в течение шести лет. Как эти средства будут распределяться между регионами?– Эти деньги полностью пойдут в регионы, мы ничего себе не оставляем. Финансирование будет разделено примерно равными частями по годам, то есть 3,4 миллиарда, затем 3,6 и так далее. Все деньги уйдут в регионы на увеличение зарплат лесников, они будут распределяться пропорционально численности – чем больше сотрудников в регионе, тем больше средств.– Финансирование борьбы с лесными пожарами в России с 2025 года вырастет более чем на 35% до почти 20 миллиардов рублей. На что пойдут эти средства?– За последние четыре года мы стали тушить зоны контроля – те территории, которые раньше не тушили. А что такое тушить 200 миллионов гектаров? На это нужна инфраструктура. Площадки подлета, пожарно-химические, заправочные станции, люди. Именно на эти территории, где раньше пожары не тушили, мы и направляем дополнительные 5,3 миллиарда рублей.– То есть сокращение зон контроля продолжится?– Нет, эти средства пойдут на те территории, которые мы уже сократили. Новые сокращения пока не запанированы, нужно старые освоить, создать инфраструктуру. У нас главная цель – тушить пожары, а не на бумаге сокращать зоны контроля. Мы можем хоть завтра их полностью отменить, но что делать дальше? Ничего не изменится. Чтобы вы понимали, вся площадь Московской области – примерно четыре миллиона гектаров, а здесь у нас 200 миллионов, то есть 50 Московских областей, и мы их стали тушить. Это гигантская территория. Там нужна авиация, заправки, площадки подскока, нужно их освоить, чтобы было кому и куда лететь. Вот на это и нужны деньги.– Реализация федерального проекта "Сохранение лесов" будет продолжена в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" до 2030 года. Каких результатов удалось достичь с 2019 года? Какие задачи поставлены на следующие шесть лет?– Всех тех показателей, которые мы планировали, мы достигаем. В этом плане, мне кажется, это успешный проект. Но совершенно очевидно, что жизнь не стоит на месте, что нужно идти вперед. Благодаря решению правительства на новый федпроект у нас практически в два раза больше финансирование, чем было. Было 41,5 миллиарда, а станет 71,4 миллиарда. Причем, если раньше у нас основной фокус был на пожарах, то в этот раз мы кроме лесопожарной техники активно займемся созданием и модернизацией лесных питомников, семеноводством, продолжим восстанавливать леса, в том числе вокруг городов и промышленных центров, а также проводить лесоустройство.– Цель по восстановлению леса выполнена – высаживается столько же деревьев, сколько погибает. Что дальше?– Мы достигли цели по лесовосстановлению. Теперь задача – ее удержать и перевыполнить. Если у нас сейчас достигнут показатель в 100% – сажается столько же, сколько рубится, то следующая у нас задача – сажать больше, и к 2030 году мы должны уверенно выйти на рубеж 112%.Глобальная наша задача – чтобы наши дети и внуки гуляли по таким же красивым лесам, как и мы, которые будут обеспечивать древесиной Россию и полмира. По площади лесов мы на первом месте, и мы это лидерство не уступим. При этом надо помнить, что лес имеет двойную функцию: и экологическую, и как источник древесины, то есть экономический ресурс, который нужно рационально использовать. Он дает деньги и работу десяткам тысяч людей, и мы должны их ни в коем случае без работы не оставить, а наоборот, дать им достойные зарплаты и достойные рабочие места.

https://realty.ria.ru/20241023/les-1979503247.html

https://ria.ru/20241008/rossija-1976932385.html

https://ria.ru/20241023/zarplata-1979494354.html

https://ria.ru/20241003/patrushev-1976199054.html

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интервью, россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)