https://ria.ru/20241024/serbija-1979723923.html

Сербия не одобряет выступления оппозиционных россиян в стране, заявил Вулин

Сербия не одобряет выступления оппозиционных россиян в стране, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024

Сербия не одобряет выступления оппозиционных россиян в стране, заявил Вулин

Некоторые оппозиционные граждане России, которые находятся в Сербии, пытаются выступать там против российского правительства, Белград это не поддерживает,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:04

2024-10-24T09:04

2024-10-24T09:04

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Некоторые оппозиционные граждане России, которые находятся в Сербии, пытаются выступать там против российского правительства, Белград это не поддерживает, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Мы не вводим никаких виз для граждан России. Мы дружелюбны. Среди русских в Сербии есть люди, которые, я могу сказать, не пользуются нашим гостеприимством должным образом. Они замешаны в политической деятельности и даже участвовали в каких-то акциях протеста против правительства. Многие из них считают, что имеют право пользоваться сербской землей, чтобы негативно высказываться о российском правительстве или государстве", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС. Он добавил, что в Белграде это не поддерживают. "Мы никогда не позволим, чтобы кто-либо использовал сербскую землю для совершения каких-либо действий против правительства России или правительства Соединенных Штатов, без разницы. Сербия к этому не относится. Мы не хотим поддерживать какие-либо действия, направленные против какого-либо законного правительства в мире. Поэтому мы дружелюбно относимся к любому россиянину, к любым российским гражданам", - отметил Вулин. По его словам, Сербия остается открытой, в том числе и для россиян. "Пожалуйста, приезжайте, работайте, живите, делайте все, что считаете нужным. Но оставьте политику в стороне. Не пытайтесь использовать Сербию как инструмент в своих политических целях. Мы дружелюбно относимся к России. Мы дружелюбно относимся к президенту (РФ) Путину. Мы дружелюбно относимся к российскому правительству. И мы не допустим, чтобы Сербия была использована в качестве инструмента против президента Путина или правительства России", - заявил Вулин. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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в мире, россия, сербия, белград (город), александр вулин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году