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Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране - РИА Новости, 24.10.2024
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08:45 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/serbija-1979720565.html
Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране
Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране - РИА Новости, 24.10.2024
Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране
Антиправительственный потенциал все еще сохраняется в Сербии, но ситуация в стране в настоящее время нормальная, в том числе благодаря российским спецслужбам,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:45
2024-10-24T08:45
в мире
сербия
россия
европа
александр вулин
брикс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Антиправительственный потенциал все еще сохраняется в Сербии, но ситуация в стране в настоящее время нормальная, в том числе благодаря российским спецслужбам, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Такая активность была. И мы очень благодарны российским спецслужбам: ФСБ, СВР, которые своевременно проинформировали нас. Мы были на шаг впереди и были вполне готовы к тому, с чем придется иметь дело. И, как вы можете видеть, сейчас ситуация в Сербии спокойная, стабильная, нормальная. Люди действительно живут своей собственной жизнью. Да, такого рода действия есть всегда. В зависимости от конкретной ситуации, они накаляются или утихают. Но всегда есть такого рода активность", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС. Он добавил, что на Западе не хотят видеть свободную и независимую Сербию. "Сербией руководит президент Вучич, который является одним из последних независимых лидеров в Европе. И они не горят желанием видеть Сербию такой, какая она есть. Они будут гораздо больше рады, если скажут какому-то марионеточному правительству ввести санкции против России. И это правительство скажет: "Да, отлично, мы сделаем это". Или попросят признать Косово, а они с радостью согласятся. Таким образом, независимая Сербия всегда является мишенью. Как и в 1999 году, во время агрессии НАТО против Сербии, мы были мишенью тогда, мы являемся мишенью и сейчас. Но мы хотим быть свободными", - подчеркнул Вулин. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979371831.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, сербия, россия, европа, александр вулин, брикс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Сербия, Россия, Европа, Александр Вулин, БРИКС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране

Вулин: ситуация в Сербии сейчас спокойная, в том числе благодаря ФСБ и СВР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Антиправительственный потенциал все еще сохраняется в Сербии, но ситуация в стране в настоящее время нормальная, в том числе благодаря российским спецслужбам, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Такая активность была. И мы очень благодарны российским спецслужбам: ФСБ, СВР, которые своевременно проинформировали нас. Мы были на шаг впереди и были вполне готовы к тому, с чем придется иметь дело. И, как вы можете видеть, сейчас ситуация в Сербии спокойная, стабильная, нормальная. Люди действительно живут своей собственной жизнью. Да, такого рода действия есть всегда. В зависимости от конкретной ситуации, они накаляются или утихают. Но всегда есть такого рода активность", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вучич заявил об особом взгляде на украинский конфликт
22 октября, 16:45
Он добавил, что на Западе не хотят видеть свободную и независимую Сербию.
"Сербией руководит президент Вучич, который является одним из последних независимых лидеров в Европе. И они не горят желанием видеть Сербию такой, какая она есть. Они будут гораздо больше рады, если скажут какому-то марионеточному правительству ввести санкции против России. И это правительство скажет: "Да, отлично, мы сделаем это". Или попросят признать Косово, а они с радостью согласятся. Таким образом, независимая Сербия всегда является мишенью. Как и в 1999 году, во время агрессии НАТО против Сербии, мы были мишенью тогда, мы являемся мишенью и сейчас. Но мы хотим быть свободными", - подчеркнул Вулин.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 02:40
 
В миреСербияРоссияЕвропаАлександр ВулинБРИКСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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