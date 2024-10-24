Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране
Вулин: ситуация в Сербии сейчас спокойная, в том числе благодаря ФСБ и СВР
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Антиправительственный потенциал все еще сохраняется в Сербии, но ситуация в стране в настоящее время нормальная, в том числе благодаря российским спецслужбам, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Такая активность была. И мы очень благодарны российским спецслужбам: ФСБ, СВР, которые своевременно проинформировали нас. Мы были на шаг впереди и были вполне готовы к тому, с чем придется иметь дело. И, как вы можете видеть, сейчас ситуация в Сербии спокойная, стабильная, нормальная. Люди действительно живут своей собственной жизнью. Да, такого рода действия есть всегда. В зависимости от конкретной ситуации, они накаляются или утихают. Но всегда есть такого рода активность", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС.
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Он добавил, что на Западе не хотят видеть свободную и независимую Сербию.
"Сербией руководит президент Вучич, который является одним из последних независимых лидеров в Европе. И они не горят желанием видеть Сербию такой, какая она есть. Они будут гораздо больше рады, если скажут какому-то марионеточному правительству ввести санкции против России. И это правительство скажет: "Да, отлично, мы сделаем это". Или попросят признать Косово, а они с радостью согласятся. Таким образом, независимая Сербия всегда является мишенью. Как и в 1999 году, во время агрессии НАТО против Сербии, мы были мишенью тогда, мы являемся мишенью и сейчас. Но мы хотим быть свободными", - подчеркнул Вулин.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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