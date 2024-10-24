https://ria.ru/20241024/serbija-1979720565.html

Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране

Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране - РИА Новости, 24.10.2024

Вулин оценил помощь российских спецслужб в стабилизации ситуации в стране

Антиправительственный потенциал все еще сохраняется в Сербии, но ситуация в стране в настоящее время нормальная, в том числе благодаря российским спецслужбам,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:45

2024-10-24T08:45

2024-10-24T08:45

в мире

сербия

россия

европа

александр вулин

брикс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:127:3066:1852_1920x0_80_0_0_3d1ff4e6ac7544e23cb20fbfb61c7cea.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Антиправительственный потенциал все еще сохраняется в Сербии, но ситуация в стране в настоящее время нормальная, в том числе благодаря российским спецслужбам, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Такая активность была. И мы очень благодарны российским спецслужбам: ФСБ, СВР, которые своевременно проинформировали нас. Мы были на шаг впереди и были вполне готовы к тому, с чем придется иметь дело. И, как вы можете видеть, сейчас ситуация в Сербии спокойная, стабильная, нормальная. Люди действительно живут своей собственной жизнью. Да, такого рода действия есть всегда. В зависимости от конкретной ситуации, они накаляются или утихают. Но всегда есть такого рода активность", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС. Он добавил, что на Западе не хотят видеть свободную и независимую Сербию. "Сербией руководит президент Вучич, который является одним из последних независимых лидеров в Европе. И они не горят желанием видеть Сербию такой, какая она есть. Они будут гораздо больше рады, если скажут какому-то марионеточному правительству ввести санкции против России. И это правительство скажет: "Да, отлично, мы сделаем это". Или попросят признать Косово, а они с радостью согласятся. Таким образом, независимая Сербия всегда является мишенью. Как и в 1999 году, во время агрессии НАТО против Сербии, мы были мишенью тогда, мы являемся мишенью и сейчас. Но мы хотим быть свободными", - подчеркнул Вулин. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979371831.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

сербия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, европа, александр вулин, брикс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)