https://ria.ru/20241024/sammit-1979747414.html

Саммит БРИКС показал колоссальный успех Путина, заявил Чернышенко

Саммит БРИКС показал колоссальный успех Путина, заявил Чернышенко - РИА Новости, 24.10.2024

Саммит БРИКС показал колоссальный успех Путина, заявил Чернышенко

Саммит стран БРИКС показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:01

2024-10-24T11:01

2024-10-24T11:01

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Саммит стран БРИКС показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы видим сейчас колоссальный успех нашего президента с точки зрения признания России, когда в Казань для участия в саммите БРИКС прибыло 35 государств, и 22 представлены государства на самом высоком уровне своими президентами", - сказал Чернышенко на первой международной научной конференции "Наука для государственного управления в России". Вице-премьер отметил, что Россия стала центром притяжения объединения. "Я уверен, что весь прогрессивный мир оценил, как наша экономика… выдержала беспрецедентное давление и самое большое количество в мире санкций", - заявил Чернышенко. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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