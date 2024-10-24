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Саммит БРИКС показал колоссальный успех Путина, заявил Чернышенко - РИА Новости, 24.10.2024
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11:01 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/sammit-1979747414.html
Саммит БРИКС показал колоссальный успех Путина, заявил Чернышенко
Саммит БРИКС показал колоссальный успех Путина, заявил Чернышенко - РИА Новости, 24.10.2024
Саммит БРИКС показал колоссальный успех Путина, заявил Чернышенко
Саммит стран БРИКС показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:01
2024-10-24T11:01
россия
казань
дмитрий чернышенко
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Саммит стран БРИКС показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы видим сейчас колоссальный успех нашего президента с точки зрения признания России, когда в Казань для участия в саммите БРИКС прибыло 35 государств, и 22 представлены государства на самом высоком уровне своими президентами", - сказал Чернышенко на первой международной научной конференции "Наука для государственного управления в России". Вице-премьер отметил, что Россия стала центром притяжения объединения. "Я уверен, что весь прогрессивный мир оценил, как наша экономика… выдержала беспрецедентное давление и самое большое количество в мире санкций", - заявил Чернышенко. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, казань, дмитрий чернышенко, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Казань, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Саммит БРИКС показал колоссальный успех Путина, заявил Чернышенко

Чернышенко: саммит БРИКС показал успех Путина и признание РФ на мировой арене

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Саммит стран БРИКС показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим сейчас колоссальный успех нашего президента с точки зрения признания России, когда в Казань для участия в саммите БРИКС прибыло 35 государств, и 22 представлены государства на самом высоком уровне своими президентами", - сказал Чернышенко на первой международной научной конференции "Наука для государственного управления в России".
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Вице-премьер отметил, что Россия стала центром притяжения объединения. "Я уверен, что весь прогрессивный мир оценил, как наша экономика… выдержала беспрецедентное давление и самое большое количество в мире санкций", - заявил Чернышенко.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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РоссияКазаньДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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