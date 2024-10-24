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Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи - РИА Новости, 24.10.2024
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04:17 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/rossija-1979706095.html
Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи
Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи - РИА Новости, 24.10.2024
Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи
Россия в сентябре нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:17
2024-10-24T04:17
экономика
южная корея
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы. Так, по итогам сентября 2024 года российский импорт фармпродукции из Южной Кореи вырос втрое по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,3 раза – по сравнению с сентябрем прошлого года, до 8,4 миллиона долларов. Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года. Больше всего в сентябре Москва приобретала у Сеула экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения, которые применяются при лечении. В частности, это гепарин, который используется, например, для профилактики и лечения венозных тромбозов. Объем импорта составил 6,4 миллиона долларов. Кроме того, в достаточно заметных объемах Россия покупала у Южной Кореи материал для саморассасывающихся швов, материалы для пломбирования зубов и различные гели - на 1,3 миллиона долларов. Также РФ импортировала лекарственные средства (301 тысяча долларов), вакцины (275 тысяч), вату, марлю, бинты и тому подобное (157 тысяч долларов). Суммарно за первые три квартала этого года Россия купила в Южной Корее медицинской продукции на 30 миллионов долларов - на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2023 год объем закупок составил 48 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241023/koreya-1979462177.html
https://ria.ru/20240812/zerno-1965592767.html
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экономика, южная корея, россия, москва
Экономика, Южная Корея, Россия, Москва
Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи

Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи втрое

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы.
Так, по итогам сентября 2024 года российский импорт фармпродукции из Южной Кореи вырос втрое по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,3 раза – по сравнению с сентябрем прошлого года, до 8,4 миллиона долларов. Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года.
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Больше всего в сентябре Москва приобретала у Сеула экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения, которые применяются при лечении. В частности, это гепарин, который используется, например, для профилактики и лечения венозных тромбозов. Объем импорта составил 6,4 миллиона долларов.
Кроме того, в достаточно заметных объемах Россия покупала у Южной Кореи материал для саморассасывающихся швов, материалы для пломбирования зубов и различные гели - на 1,3 миллиона долларов. Также РФ импортировала лекарственные средства (301 тысяча долларов), вакцины (275 тысяч), вату, марлю, бинты и тому подобное (157 тысяч долларов).
Суммарно за первые три квартала этого года Россия купила в Южной Корее медицинской продукции на 30 миллионов долларов - на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2023 год объем закупок составил 48 миллионов долларов.
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