https://ria.ru/20241024/rossija-1979706095.html

Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи

Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи - РИА Новости, 24.10.2024

Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи

Россия в сентябре нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:17

2024-10-24T04:17

2024-10-24T04:17

экономика

южная корея

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26cf97568fa65863593bc8e6aa82122c.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы. Так, по итогам сентября 2024 года российский импорт фармпродукции из Южной Кореи вырос втрое по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,3 раза – по сравнению с сентябрем прошлого года, до 8,4 миллиона долларов. Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года. Больше всего в сентябре Москва приобретала у Сеула экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения, которые применяются при лечении. В частности, это гепарин, который используется, например, для профилактики и лечения венозных тромбозов. Объем импорта составил 6,4 миллиона долларов. Кроме того, в достаточно заметных объемах Россия покупала у Южной Кореи материал для саморассасывающихся швов, материалы для пломбирования зубов и различные гели - на 1,3 миллиона долларов. Также РФ импортировала лекарственные средства (301 тысяча долларов), вакцины (275 тысяч), вату, марлю, бинты и тому подобное (157 тысяч долларов). Суммарно за первые три квартала этого года Россия купила в Южной Корее медицинской продукции на 30 миллионов долларов - на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2023 год объем закупок составил 48 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241023/koreya-1979462177.html

https://ria.ru/20240812/zerno-1965592767.html

южная корея

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, южная корея, россия, москва