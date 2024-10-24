https://ria.ru/20241024/razvitie-1979893064.html

Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе

Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе - РИА Новости, 24.10.2024

Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе, которое помогает развитию отечественного производства, сообщает... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:00

2024-10-24T19:00

2024-10-24T19:00

республика адыгея

майкоп

россия

мурат кумпилов

совет федерации рф

майкопский государственный технологический университет

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МАЙКОП, 24 окт - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе, которое помогает развитию отечественного производства, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Комитет Совета Федерации по экономической политике в четверг провел в Майкопе заседание по вопросам создания условий для реализации инвестиционных проектов и роста производительности труда как основных факторов развития экономики Адыгеи. Кумпилов познакомил сенаторов с работой организаций, где реализуются принципы бережливого производства, и отметил, что республика намерена совершенствовать свою деятельность для развития экономического потенциала. "Бережливые технологии в республике начали внедрять семь лет назад. Драйвер такой работы – Майкопский государственный технологический университет. Мы не только обучаем специалистов новым подходам в работе, но и даем возможность реализовать полученные знания на практике", – отметил Кумпилов в ходе заседания. Адыгея с 2019 года реализует нацпроект "Производительность труда", участниками которого стали 12 предприятий. Там уже фиксируется повышение производительности труда и увеличение экономических показателей. "Мы понимаем, что ресурс проекта не исчерпан, поэтому продолжаем системно внедрять и популяризировать бережливые процессы. Особенно это важно в современных условиях, когда необходимо использовать все возможности для выполнения поручений президента РФ по развитию отечественного производства", – сказал добавил Кумпилов.

https://ria.ru/20241024/vystavka-1979892292.html

https://ria.ru/20241015/adygeya-1978212141.html

майкоп

россия

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майкоп, россия, мурат кумпилов, совет федерации рф, майкопский государственный технологический университет