Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе
© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе
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МАЙКОП, 24 окт - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал сенаторам о развитии бережливого производства в регионе, которое помогает развитию отечественного производства, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Комитет Совета Федерации по экономической политике в четверг провел в Майкопе заседание по вопросам создания условий для реализации инвестиционных проектов и роста производительности труда как основных факторов развития экономики Адыгеи.
Кумпилов познакомил сенаторов с работой организаций, где реализуются принципы бережливого производства, и отметил, что республика намерена совершенствовать свою деятельность для развития экономического потенциала.
"Бережливые технологии в республике начали внедрять семь лет назад. Драйвер такой работы – Майкопский государственный технологический университет. Мы не только обучаем специалистов новым подходам в работе, но и даем возможность реализовать полученные знания на практике", – отметил Кумпилов в ходе заседания.
Адыгея с 2019 года реализует нацпроект "Производительность труда", участниками которого стали 12 предприятий. Там уже фиксируется повышение производительности труда и увеличение экономических показателей.
"Мы понимаем, что ресурс проекта не исчерпан, поэтому продолжаем системно внедрять и популяризировать бережливые процессы. Особенно это важно в современных условиях, когда необходимо использовать все возможности для выполнения поручений президента РФ по развитию отечественного производства", – сказал добавил Кумпилов.
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15 октября, 18:32