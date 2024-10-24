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Путин: Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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23:20 24.10.2024 (обновлено: 23:49 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979930521.html
Путин: Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС
Путин: Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин: Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС
Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Вьетнама Фам... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T23:20
2024-10-24T23:49
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
вьетнам
в мире
владимир путин
казань
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС в Казани."Мы всем вам признательны за ваше участие в казанском саммите, за ваше содержательное выступление на состоявшейся сегодня встрече. И, безусловно, поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, вьетнам, в мире, владимир путин, казань
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Вьетнам, В мире, Владимир Путин, Казань
Путин: Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС

Владимир Путин: РФ поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС в Казани.
"Мы всем вам признательны за ваше участие в казанском саммите, за ваше содержательное выступление на состоявшейся сегодня встрече. И, безусловно, поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС", - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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