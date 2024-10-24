https://ria.ru/20241024/putin-1979930521.html

Путин: Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС

Путин: Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС

Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Вьетнама Фам... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T23:20

2024-10-24T23:20

2024-10-24T23:49

россия

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС в Казани."Мы всем вам признательны за ваше участие в казанском саммите, за ваше содержательное выступление на состоявшейся сегодня встрече. И, безусловно, поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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