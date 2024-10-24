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Путин назвал диалог между Россией и Вьетнамом содержательным

Путин назвал диалог между Россией и Вьетнамом содержательным - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал диалог между Россией и Вьетнамом содержательным

Политический диалог между Россией и Вьетнамом имеет интенсивный и содержательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T23:16

2024-10-24T23:16

2024-10-24T23:26

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Политический диалог между Россией и Вьетнамом имеет интенсивный и содержательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем."В следующем году исполняется 75 лет установления дипотношений. Политдиалог носит интенсивный и содержательный характер. Взаимодействие идет на уровне парламентов, министерств, ведомств", - сказал Путин в ходе переговоров, состоявшихся в четверг на полях саммита БРИКС в Казани.Развивается также сотрудничество по партийной и общественной линии, упомянул он.

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