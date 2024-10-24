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Голос Латинской Америки весомо прозвучал на саммите БРИКС+, заявил Путин

Голос Латинской Америки весомо прозвучал на саммите БРИКС+, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Голос Латинской Америки весомо прозвучал на саммите БРИКС+, заявил Путин

Голос Латинской Америки весомо прозвучал в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:44

2024-10-24T21:44

2024-10-24T21:52

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Голос Латинской Америки весомо прозвучал в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства проводит переговоры с лидером Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС в Казани."На состоявшейся сегодня расширенной сессии в формате "аутрич/БРИКС+" весомо прозвучал голос Латинской Америки, которая представлена главами целого ряда государств региона, разделяющими основополагающие цели и принципы объединения", - сказал Путин в ходе переговоров.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

казань

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