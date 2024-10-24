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Мировое большинство видит БРИКС актуальным объединением, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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21:42 24.10.2024 (обновлено: 21:52 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979922790.html
Мировое большинство видит БРИКС актуальным объединением, заявил Путин
Мировое большинство видит БРИКС актуальным объединением, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Мировое большинство видит БРИКС актуальным объединением, заявил Путин
БРИКС все больше воспринимается странами мирового большинства как авторитетное международное объединение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:42
2024-10-24T21:52
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
владимир путин
боливия
луис арсе
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС все больше воспринимается странами мирового большинства как авторитетное международное объединение, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит переговоры с лидером Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС в Казани."Видим, что БРИКС все больше воспринимается странами мирового большинства как действительно авторитетное, нужное международное объединение", - сказал Путин в ходе переговоров.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин, боливия, луис арсе
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин, Боливия, Луис Арсе
Мировое большинство видит БРИКС актуальным объединением, заявил Путин

Путин: БРИКС воспринимается мировым большинством как актуальное объединение

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС все больше воспринимается странами мирового большинства как авторитетное международное объединение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит переговоры с лидером Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС в Казани.
"Видим, что БРИКС все больше воспринимается странами мирового большинства как действительно авторитетное, нужное международное объединение", - сказал Путин в ходе переговоров.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления
Вчера, 14:10
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияВладимир ПутинБоливияЛуис Арсе
 
 
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