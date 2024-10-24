https://ria.ru/20241024/putin-1979911867.html

Путин рассказал о гуманитарной помощи Палестине

Путин рассказал о гуманитарной помощи Палестине - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал о гуманитарной помощи Палестине

Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая медикаменты и продукты питания, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:16

2024-10-24T20:16

2024-10-24T20:44

палестина

россия

в мире

владимир путин

махмуд аббас

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая медикаменты и продукты питания, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом на полях саммита БРИКС в Казани."Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем... Россия не может игнорировать нужды людей. Мы передали для нужд палестинцев более 800 тысяч грузов, включая продукты питания и медикаменты", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/abbas-1979912647.html

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палестина, россия, в мире, владимир путин, махмуд аббас, саммит брикс в казани в 2024 году