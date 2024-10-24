https://ria.ru/20241024/putin-1979911085.html
Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС
Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС
Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая лекарства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Палестинской автономной... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:11
2024-10-24T20:11
2024-10-24T20:58
в мире
казань
россия
палестина
владимир путин
махмуд аббас
антониу гутерреш
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979916058_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_2dc892b4c9db7a35f76ad30001d71b7e.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая лекарства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом на полях саммита БРИКС в Казани."Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования <...> на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. <...> Россия не может игнорировать нужды людей. Мы передали для нужд палестинцев более 800 тысяч грузов, включая продукты питания и медикаменты", — сказал он.Как отметил глава государства, за последнее время ситуация на Ближнем Востоке не только не улучшилась, но и деградировала."Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тысяч человек, спровоцировали обострение и в Ливане, других частях Ближнего Востока, растет напряженность и на Западном берегу, мы все это видим", — указал Путин.Президент подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, а также призывает все стороны конфликта к сдержанности. Аббас, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за внимание, уделяемое им работе на палестинском направлении."Вы призывали к проведению диалога. <...> Мы согласны. Самое важное, чтобы это проходило в международно легитимных рамках. Мы поддерживаем эту идею", — сказал он.Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана и Лаоса. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Мавритании, Боливии и Вьетнама, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html
https://ria.ru/20241024/konflikt-1915630213.html
казань
россия
палестина
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979916058_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_68acca5b2ba83d1109e32053d4e65512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казань, россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, антониу гутерреш, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток
В мире, Казань, Россия, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Антониу Гутерреш, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ближний Восток
Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС
Путин: РФ передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая лекарства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом на полях саммита БРИКС в Казани.
"Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования <...> на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. <...> Россия не может игнорировать нужды людей. Мы передали для нужд палестинцев более 800 тысяч грузов, включая продукты питания и медикаменты", — сказал он.
Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей
В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.
1 из 10
В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".
2 из 10
Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.
3 из 10
Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.
4 из 10
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
5 из 10
Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.
6 из 10
В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.
7 из 10
На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.
8 из 10
На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.
9 из 10
На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).
10 из 10
В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.
1 из 10
В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".
2 из 10
Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.
3 из 10
Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.
4 из 10
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
5 из 10
Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.
6 из 10
В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.
7 из 10
На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.
8 из 10
На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.
9 из 10
На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).
10 из 10
Как отметил глава государства, за последнее время ситуация на Ближнем Востоке не только не улучшилась, но и деградировала.
"Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тысяч человек, спровоцировали обострение и в Ливане, других частях Ближнего Востока, растет напряженность и на Западном берегу, мы все это видим", — указал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, а также призывает все стороны конфликта к сдержанности.
Путин не раз отмечал, что урегулирование арабо-израильского конфликта возможно только на основе принципа двух государств. Перед встречей с Аббасом глава государства затронул тему ближневосточного кризиса на заседании саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". По его словам, без исправления исторической несправедливости в отношении палестинского народа гарантировать мир в этом регионе нельзя.
Аббас, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за внимание, уделяемое им работе на палестинском направлении.
"Вы призывали к проведению диалога. <...> Мы согласны. Самое важное, чтобы это проходило в международно легитимных рамках. Мы поддерживаем эту идею", — сказал он.
Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая
, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы
, Ирана и Лаоса. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Мавритании, Боливии и Вьетнама, а также с генсеком ООН
Антониу Гутеррешем.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией
и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.