https://ria.ru/20241024/putin-1979911085.html

Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС

Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС

Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая лекарства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Палестинской автономной... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:11

2024-10-24T20:11

2024-10-24T20:58

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая лекарства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом на полях саммита БРИКС в Казани."Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования <...> на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. <...> Россия не может игнорировать нужды людей. Мы передали для нужд палестинцев более 800 тысяч грузов, включая продукты питания и медикаменты", — сказал он.Как отметил глава государства, за последнее время ситуация на Ближнем Востоке не только не улучшилась, но и деградировала."Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тысяч человек, спровоцировали обострение и в Ливане, других частях Ближнего Востока, растет напряженность и на Западном берегу, мы все это видим", — указал Путин.Президент подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, а также призывает все стороны конфликта к сдержанности. Аббас, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за внимание, уделяемое им работе на палестинском направлении."Вы призывали к проведению диалога. <...> Мы согласны. Самое важное, чтобы это проходило в международно легитимных рамках. Мы поддерживаем эту идею", — сказал он.Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана и Лаоса. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Мавритании, Боливии и Вьетнама, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html

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