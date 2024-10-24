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Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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20:11 24.10.2024 (обновлено: 20:58 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979911085.html
Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС
Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС
Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая лекарства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Палестинской автономной... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:11
2024-10-24T20:58
в мире
казань
россия
палестина
владимир путин
махмуд аббас
антониу гутерреш
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая лекарства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом на полях саммита БРИКС в Казани."Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования &lt;...&gt; на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. &lt;...&gt; Россия не может игнорировать нужды людей. Мы передали для нужд палестинцев более 800 тысяч грузов, включая продукты питания и медикаменты", — сказал он.Как отметил глава государства, за последнее время ситуация на Ближнем Востоке не только не улучшилась, но и деградировала."Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тысяч человек, спровоцировали обострение и в Ливане, других частях Ближнего Востока, растет напряженность и на Западном берегу, мы все это видим", — указал Путин.Президент подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, а также призывает все стороны конфликта к сдержанности. Аббас, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за внимание, уделяемое им работе на палестинском направлении."Вы призывали к проведению диалога. &lt;...&gt; Мы согласны. Самое важное, чтобы это проходило в международно легитимных рамках. Мы поддерживаем эту идею", — сказал он.Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана и Лаоса. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Мавритании, Боливии и Вьетнама, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html
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в мире, казань, россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, антониу гутерреш, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток
В мире, Казань, Россия, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Антониу Гутерреш, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ближний Восток
Путин и лидер Палестины Аббас провели переговоры на саммите БРИКС

Путин: РФ передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, включая лекарства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом на полях саммита БРИКС в Казани.
"Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования <...> на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. <...> Россия не может игнорировать нужды людей. Мы передали для нужд палестинцев более 800 тысяч грузов, включая продукты питания и медикаменты", — сказал он.
Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

Волонтеры встречают участников торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане прибыла на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

Торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

Первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 10

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 10

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 10
Как отметил глава государства, за последнее время ситуация на Ближнем Востоке не только не улучшилась, но и деградировала.
"Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тысяч человек, спровоцировали обострение и в Ливане, других частях Ближнего Востока, растет напряженность и на Западном берегу, мы все это видим", — указал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, а также призывает все стороны конфликта к сдержанности.

Путин не раз отмечал, что урегулирование арабо-израильского конфликта возможно только на основе принципа двух государств. Перед встречей с Аббасом глава государства затронул тему ближневосточного кризиса на заседании саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". По его словам, без исправления исторической несправедливости в отношении палестинского народа гарантировать мир в этом регионе нельзя.

Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ОнлайнПресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Ключевые заявления
Вчера, 18:19
Аббас, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за внимание, уделяемое им работе на палестинском направлении.
"Вы призывали к проведению диалога. <...> Мы согласны. Самое важное, чтобы это проходило в международно легитимных рамках. Мы поддерживаем эту идею", — сказал он.
Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана и Лаоса. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Мавритании, Боливии и Вьетнама, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреКазаньРоссияПалестинаВладимир ПутинМахмуд АббасАнтониу ГутеррешБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБлижний Восток
 
 
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