https://ria.ru/20241024/putin-1979905626.html

Путин поспорил с британским журналистом о справедливости

Путин поспорил с британским журналистом о справедливости - РИА Новости, 24.10.2024

Путин поспорил с британским журналистом о справедливости

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани поспорил с британским журналистом о справедливости в области развития и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:43

2024-10-24T19:43

2024-10-24T19:53

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани поспорил с британским журналистом о справедливости в области развития и безопасности. "Что такое справедливость в области развития?… Они (ведущие экономики - ред.) потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет. И хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС", - заявил президент РФ. Путин напомнил о ситуации в период пандемии коронавируса, когда действия стран Запада привели к разгону продовольственной инфляции во всём мире. По его словам, в это время США провели эмиссию примерно на шесть триллионов долларов, а еврозона - на три с небольшим триллиона долларов. "И все эти средства выбросили на мировой рынок, скупая всё подряд. Прежде всего продовольствие. И медицинские препараты, и вакцины, которые сейчас массовым масштабом уничтожают, потому что… уже срок годности у них закончился. Вот выбросили это всё - и пошла продовольственная инфляция. Пошла инфляция в целом по миру. Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах: и доллары, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом с рынка, самые необходимые товары", - подчеркнул Путин. Президент привел подобные примеры и по теме справедливости в области безопасности. Он напомнил об игнорировании Западом обращений России, просившей не расширять НАТО на восток. Путин подчеркнул, что в действиях стран НАТО справедливости нет. "Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и, нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, в ту же Украину, и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо?.. А разве справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой? Мы же говорили, не надо этого делать. Это нарушает нашу безопасность, расширение НАТО. Нет, всё равно делали. Разве это справедливо?" - заявил президент РФ. Путин задал еще один риторический вопрос - справедливо ли с точки зрения всемирной безопасности организовать государственный переворот, несмотря на международное право, все его принципы и устав ООН. "Никакой справедливости здесь нет. И мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого", - заключил Путин. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/putin--1979574103.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979889766.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979537723.html

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Путин: никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет Путин: никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет. 2024-10-24T19:43 true PT1M31S

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россия, казань, сша, владимир путин, брикс, нато, обсе, саммит брикс в казани в 2024 году