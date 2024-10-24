https://ria.ru/20241024/putin-1979902827.html

Путин раскрыл, в чем не совпадают позиции России и Бразилии

Путин раскрыл, в чем не совпадают позиции России и Бразилии - РИА Новости, 24.10.2024

Путин раскрыл, в чем не совпадают позиции России и Бразилии

Позиции России и Бразилии по Венесуэле не совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:34

2024-10-24T19:34

2024-10-24T19:34

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бразилия

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владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Позиции России и Бразилии по Венесуэле не совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы. Я говорю об этом открыто", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241024/putin-1979900249.html

россия

бразилия

венесуэла

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