Путин связал провокации Киева в Курской области с выборами в США
Путин: провокации ВСУ в Курской области нужны им, чтобы вмешаться в выборы США
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Провокации Киева на курском направлении связаны с попытками вмешательства в выборный процесс и внутриполитическую ситуацию в США, чтобы показать Штатам, что вложения не напрасны, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже их (ВСУ - ред.) провокации на курском направлении связаны с попытками вмешательства в внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в Соединенных Штатах. Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.