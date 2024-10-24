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Путин связал провокации Киева в Курской области с выборами в США - РИА Новости, 24.10.2024
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19:29 24.10.2024 (обновлено: 19:41 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979901917.html
Путин связал провокации Киева в Курской области с выборами в США
Путин связал провокации Киева в Курской области с выборами в США - РИА Новости, 24.10.2024
Путин связал провокации Киева в Курской области с выборами в США
Провокации Киева на курском направлении связаны с попытками вмешательства в выборный процесс и внутриполитическую ситуацию в США, чтобы показать Штатам, что... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:29
2024-10-24T19:41
сша
курская область
в мире
владимир путин
вооруженные силы украины
выборы в россии — 2024
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Провокации Киева на курском направлении связаны с попытками вмешательства в выборный процесс и внутриполитическую ситуацию в США, чтобы показать Штатам, что вложения не напрасны, заявил президент России Владимир Путин."Даже их (ВСУ - ред.) провокации на курском направлении связаны с попытками вмешательства в внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в Соединенных Штатах. Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша, курская область, в мире, владимир путин, вооруженные силы украины, выборы в россии — 2024
США, Курская область, В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Выборы в России — 2024
Путин связал провокации Киева в Курской области с выборами в США

Путин: провокации ВСУ в Курской области нужны им, чтобы вмешаться в выборы США

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Провокации Киева на курском направлении связаны с попытками вмешательства в выборный процесс и внутриполитическую ситуацию в США, чтобы показать Штатам, что вложения не напрасны, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже их (ВСУ - ред.) провокации на курском направлении связаны с попытками вмешательства в внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в Соединенных Штатах. Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин
Вчера, 19:10
 
СШАКурская областьВ миреВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВыборы в России — 2024
 
 
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