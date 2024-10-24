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Путин призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
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19:28 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979901715.html
Путин призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Путин призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Нельзя допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке, при этом надо работать в том числе и с Израилем, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:28
2024-10-24T19:28
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
владимир путин
россия
ближний восток
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Нельзя допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке, при этом надо работать в том числе и с Израилем, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. "Мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта. В том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года. Поэтому надо очень спокойно, внимательно анализировать ситуацию, ни в коем случае не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты", - сказал Путин, говоря о ситуации на Ближнем Востоке. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, россия, ближний восток, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Ближний Восток, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Путин призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Президент РФ Путин: нельзя допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Нельзя допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке, при этом надо работать в том числе и с Израилем, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
"Мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта. В том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года. Поэтому надо очень спокойно, внимательно анализировать ситуацию, ни в коем случае не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты", - сказал Путин, говоря о ситуации на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
"Это должно измениться". О чем договорились лидеры стран БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

Работа XVI саммита БРИКС

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

Работа XVI саммита БРИКС

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

Работа XVI саммита БРИКС

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 13
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На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос во время прибытия глав делегаций на территорию международного выставочного центра Казань Экспо для участия в XVI саммите БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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11 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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12 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф (слева) на церемонии встречи глав делегаций — участников XVI саммита БРИКС

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 13

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 13

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 13

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 13

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 13

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 13

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 13

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 13

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 13

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 13

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВладимир ПутинРоссияБлижний ВостокИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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