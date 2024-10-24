https://ria.ru/20241024/putin-1979901715.html

Путин призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Путин призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Нельзя допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке, при этом надо работать в том числе и с Израилем, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:28

2024-10-24T19:28

2024-10-24T19:28

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в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Нельзя допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке, при этом надо работать в том числе и с Израилем, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. "Мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта. В том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года. Поэтому надо очень спокойно, внимательно анализировать ситуацию, ни в коем случае не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты", - сказал Путин, говоря о ситуации на Ближнем Востоке. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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