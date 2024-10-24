https://ria.ru/20241024/putin-1979899950.html

Киевские власти работают не на интересы своего народа, заявил Путин

Киевские власти работают не на интересы своего народа, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Киевские власти работают не на интересы своего народа, заявил Путин

Киевские власти работают не на интересы своего народа, они стараются показать действующей администрации США, что их вложения в Украину были не напрасными,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:21

2024-10-24T19:21

2024-10-24T19:36

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Киевские власти работают не на интересы своего народа, они стараются показать действующей администрации США, что их вложения в Украину были не напрасными, заявил президент России Владимир Путин."Они (киевские власти) хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации (США) и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасными. Во что бы то ни стало и любой ценой, в том числе и ценой жизни своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, в мире, россия, украина, саммит брикс в казани в 2024 году