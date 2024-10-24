Киевские власти работают не на интересы своего народа, заявил Путин
Путин: власти Украины работают не на интересы своего народа
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Киевские власти работают не на интересы своего народа, они стараются показать действующей администрации США, что их вложения в Украину были не напрасными, заявил президент России Владимир Путин.
"Они (киевские власти) хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации (США) и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасными. Во что бы то ни стало и любой ценой, в том числе и ценой жизни своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.