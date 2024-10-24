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Киев много раз отказывался от мирных переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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19:20 24.10.2024 (обновлено: 19:40 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979899819.html
Киев много раз отказывался от мирных переговоров, заявил Путин
Киев много раз отказывался от мирных переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Киев много раз отказывался от мирных переговоров, заявил Путин
Нецелесообразно называть цифры шанса мирного урегулирования украинского конфликта, так как Киев много раз отказывался от мирных переговоров, заявил президент РФ РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:20
2024-10-24T19:40
украина
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брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Нецелесообразно называть цифры шанса мирного урегулирования украинского конфликта, так как Киев много раз отказывался от мирных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы соглашаемся, а потом слышим тот же отказ через день. Ну как это понимать?... Очень сложно оценивать в баллах - от одного до десяти. Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю. Я сейчас никаких других оценок давать не буду... Оценивать в каких-то баллах очень сложно, практически невозможно", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Кроме того, Путин отметил, что действия Украины направлены исключительно на то, чтобы показать, что вложения со стороны Запада и США были не напрасны."Во что бы то ни стало и любой ценой. В том числе ценой жизни своих солдат. На них (Запад и США - ред.) работают, а не на интересы украинского народа", - подчеркнул он.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о переговорах с Украиной
Путин о переговорах с Украиной
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украина, киев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, сша
Украина, Киев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, США
Киев много раз отказывался от мирных переговоров, заявил Путин

Путин: Киев много раз отказывался от мирного урегулирования

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Нецелесообразно называть цифры шанса мирного урегулирования украинского конфликта, так как Киев много раз отказывался от мирных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы соглашаемся, а потом слышим тот же отказ через день. Ну как это понимать?... Очень сложно оценивать в баллах - от одного до десяти. Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю. Я сейчас никаких других оценок давать не буду... Оценивать в каких-то баллах очень сложно, практически невозможно", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин о переговорах с Украиной - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Вчера, 19:10
Кроме того, Путин отметил, что действия Украины направлены исключительно на то, чтобы показать, что вложения со стороны Запада и США были не напрасны.
"Во что бы то ни стало и любой ценой. В том числе ценой жизни своих солдат. На них (Запад и США - ред.) работают, а не на интересы украинского народа", - подчеркнул он.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
УкраинаКиевБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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