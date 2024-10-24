Путин выразил надежду на развитие сотрудничества с Саудовской Аравией
Путин: надеюсь, сотрудничество с Саудовской Аравией будут только развиваться
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сотрудничество РФ и Саудовской Аравии будет развиваться.
"Что касается Саудовской Аравии, да, конечно, мы в очень хорошем контакте, значит, с нашим другом, наследным принцем. У нас замечательные отношения с хранителем двух святынь, с королем Саудовской Аравии. Сегодня принимали участие представители Саудовской Аравии в нашей совместной работе. И надеемся, что и дальше она будет только расширяться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.