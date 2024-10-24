https://ria.ru/20241024/putin-1979898754.html

Путин выразил надежду на развитие сотрудничества с Саудовской Аравией

Путин выразил надежду на развитие сотрудничества с Саудовской Аравией - РИА Новости, 24.10.2024

Путин выразил надежду на развитие сотрудничества с Саудовской Аравией

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сотрудничество РФ и Саудовской Аравии будет развиваться. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:19

2024-10-24T19:19

2024-10-24T19:36

саудовская аравия

россия

в мире

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сотрудничество РФ и Саудовской Аравии будет развиваться."Что касается Саудовской Аравии, да, конечно, мы в очень хорошем контакте, значит, с нашим другом, наследным принцем. У нас замечательные отношения с хранителем двух святынь, с королем Саудовской Аравии. Сегодня принимали участие представители Саудовской Аравии в нашей совместной работе. И надеемся, что и дальше она будет только расширяться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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саудовская аравия

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саудовская аравия, россия, в мире, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году