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Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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19:19 24.10.2024 (обновлено: 19:34 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979898630.html
Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин
Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин
Представители Турции называли Украину сложным партнером, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:19
2024-10-24T19:34
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
турция
украина
владимир путин
россия
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Представители Турции называли Украину сложным партнером, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер рассказал о случае, когда Турция выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море и Россия согласилась это обсудить, но потом глава киевского режима публично заявил: никаких переговоров."Мы тоже нашим турецким друзьям сказали: слушайте, там разберитесь. Вы нам предлагаете со ссылкой на них. Мы соглашаемся, а потом слышим тут же отказ через день. Как это понимать? Они так руками развели: ну вот так, такие вот партнеры сложные", - рассказал он на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, турция, украина, владимир путин, россия
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Турция, Украина, Владимир Путин, Россия
Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин

Путин: представители Турции назвали Украину сложным партнером

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Представители Турции называли Украину сложным партнером, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер рассказал о случае, когда Турция выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море и Россия согласилась это обсудить, но потом глава киевского режима публично заявил: никаких переговоров.
"Мы тоже нашим турецким друзьям сказали: слушайте, там разберитесь. Вы нам предлагаете со ссылкой на них. Мы соглашаемся, а потом слышим тут же отказ через день. Как это понимать? Они так руками развели: ну вот так, такие вот партнеры сложные", - рассказал он на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСТурцияУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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