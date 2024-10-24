https://ria.ru/20241024/putin-1979898630.html

Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин

Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин

Представители Турции называли Украину сложным партнером, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:19

2024-10-24T19:19

2024-10-24T19:34

саммит брикс в казани в 2024 году

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владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Представители Турции называли Украину сложным партнером, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер рассказал о случае, когда Турция выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море и Россия согласилась это обсудить, но потом глава киевского режима публично заявил: никаких переговоров."Мы тоже нашим турецким друзьям сказали: слушайте, там разберитесь. Вы нам предлагаете со ссылкой на них. Мы соглашаемся, а потом слышим тут же отказ через день. Как это понимать? Они так руками развели: ну вот так, такие вот партнеры сложные", - рассказал он на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, турция, украина, владимир путин, россия