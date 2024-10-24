Турция называла Украину сложным партнером, рассказал Путин
Путин: представители Турции назвали Украину сложным партнером
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Представители Турции называли Украину сложным партнером, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер рассказал о случае, когда Турция выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море и Россия согласилась это обсудить, но потом глава киевского режима публично заявил: никаких переговоров.
"Мы тоже нашим турецким друзьям сказали: слушайте, там разберитесь. Вы нам предлагаете со ссылкой на них. Мы соглашаемся, а потом слышим тут же отказ через день. Как это понимать? Они так руками развели: ну вот так, такие вот партнеры сложные", - рассказал он на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.