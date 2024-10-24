https://ria.ru/20241024/putin-1979898053.html

Путин призвал структурировать работу БРИКС

Путин призвал структурировать работу БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин призвал структурировать работу БРИКС

Необходимо структурировать работу БРИКС, Россия со своими коллегами работает над этим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:15

2024-10-24T19:15

2024-10-24T19:39

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Необходимо структурировать работу БРИКС, Россия со своими коллегами работает над этим, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы правы абсолютно в том, что нужно структурировать работу этой организации, и, конечно, мы с коллегами будем думать над этим и занимаемся этим", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Путин добавил, что каждая из стран-участниц БРИКС - самодостаточная, искренне стремится к развитию и укреплению объединения.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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