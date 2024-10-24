https://ria.ru/20241024/putin-1979897880.html

Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений

Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений

Украина отказалась от новых предложений по мирным переговорам с Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:14

2024-10-24T19:14

2024-10-24T20:46

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Украина отказалась от новых предложений по мирным переговорам с Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани."Недавно турецкая сторона — прямо помощник президента Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается", — рассказал он.Путин пояснил, что инициатива Турции заключалась в обеспечении безопасного судоходства в Черном море и заключении соглашений по безопасности объектов атомной энергетики. Причем Анкара делала это предложение, ссылаясь на Киев, но через день ей пришлось сообщить об отказе Украины от переговоров.Что касается возможности мирного диалога в целом, то, как отметил Путин, Украина отказывается от них, поскольку в таком случае там необходимо отменить военное положение, а затем провести выборы президента."Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", — подчеркнул глава государства.После начала спецоперации в 2022 году Россия проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Как рассказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, добавил он.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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Путин об иррациональном поведении украинской власти "Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным" Путин рассказал, что представители Турции называли Украину сложным партнером. 2024-10-24T19:14 true PT1M07S

Путин о переговорах с Украиной Путин о переговорах с Украиной 2024-10-24T19:14 true PT0M40S

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