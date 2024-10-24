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Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений - РИА Новости, 24.10.2024
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19:14 24.10.2024 (обновлено: 20:46 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979897880.html
Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений
Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений
Украина отказалась от новых предложений по мирным переговорам с Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:14
2024-10-24T20:46
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Украина отказалась от новых предложений по мирным переговорам с Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани."Недавно турецкая сторона — прямо помощник президента Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается", — рассказал он.Путин пояснил, что инициатива Турции заключалась в обеспечении безопасного судоходства в Черном море и заключении соглашений по безопасности объектов атомной энергетики. Причем Анкара делала это предложение, ссылаясь на Киев, но через день ей пришлось сообщить об отказе Украины от переговоров.Что касается возможности мирного диалога в целом, то, как отметил Путин, Украина отказывается от них, поскольку в таком случае там необходимо отменить военное положение, а затем провести выборы президента."Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", — подчеркнул глава государства.После начала спецоперации в 2022 году Россия проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Как рассказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, добавил он.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин об иррациональном поведении украинской власти
"Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным" Путин рассказал, что представители Турции называли Украину сложным партнером.
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Путин о переговорах с Украиной
Путин о переговорах с Украиной
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киев, украина, в мире, турция, владимир путин, такер карлсон, брикс, нато, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году, верховная рада украины, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины
Киев, Украина, В мире, Турция, Владимир Путин, Такер Карлсон, БРИКС, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины
Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений

Путин: Киев отказался от новых предложений по мирным переговорам

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Украина отказалась от новых предложений по мирным переговорам с Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.
"Недавно турецкая сторона — прямо помощник президента Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается", — рассказал он.
Путин пояснил, что инициатива Турции заключалась в обеспечении безопасного судоходства в Черном море и заключении соглашений по безопасности объектов атомной энергетики. Причем Анкара делала это предложение, ссылаясь на Киев, но через день ей пришлось сообщить об отказе Украины от переговоров.
Что касается возможности мирного диалога в целом, то, как отметил Путин, Украина отказывается от них, поскольку в таком случае там необходимо отменить военное положение, а затем провести выборы президента.
"Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", — подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
"На другое не готовы". Путин получил секретное предложение из Киева
Вчера, 19:43
После начала спецоперации в 2022 году Россия проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Как рассказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

В ноябре прошлого года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли прекратиться еще весной 2022-го, но Украина из-за давления Запада не согласилась завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший на тот момент премьером Великобритании Борис Джонсон призвал киевское руководство ничего не подписывать с Москвой и продолжать воевать дальше.

В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, добавил он.
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КиевУкраинаВ миреТурцияВладимир ПутинТакер КарлсонБРИКСНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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