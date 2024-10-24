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Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине - РИА Новости, 24.10.2024
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19:11 24.10.2024 (обновлено: 19:22 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979896703.html
Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине
Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине - РИА Новости, 24.10.2024
Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине
Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:11
2024-10-24T19:22
россия
украина
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
казань
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, отвечая на вопрос о том, на что он готов пойти, чтобы закончить конфликт на Украине.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, украина, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, казань
Россия, Украина, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Казань
Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине

Путин: Россия рассмотрит любые мирные решения по Украине, исходя из реалий

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, отвечая на вопрос о том, на что он готов пойти, чтобы закончить конфликт на Украине.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
РоссияУкраинаБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинКазань
 
 
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