https://ria.ru/20241024/putin-1979896703.html

Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине

Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине

Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:11

2024-10-24T19:11

2024-10-24T19:22

россия

украина

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

казань

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, отвечая на вопрос о том, на что он готов пойти, чтобы закончить конфликт на Украине.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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