https://ria.ru/20241024/putin-1979896112.html

В переговорах с Украиной мяч на их стороне, заявил Путин

В переговорах с Украиной мяч на их стороне, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

В переговорах с Украиной мяч на их стороне, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос переговоров с украинской стороной, заявил, что "мяч на стороне Украины". РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:10

2024-10-24T19:10

2024-10-24T19:22

украина

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979899361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a019f0efd7f0f35ec546076e042ca277.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос переговоров с украинской стороной, заявил, что "мяч на стороне Украины".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября."Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил... Главари киевского режима не хотят вести переговоры. Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241024/putin-1979896703.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о переговорах с Украиной Путин о переговорах с Украиной 2024-10-24T19:10 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, россия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году