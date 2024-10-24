https://ria.ru/20241024/putin-1979896112.html
В переговорах с Украиной мяч на их стороне, заявил Путин
В переговорах с Украиной мяч на их стороне, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
В переговорах с Украиной мяч на их стороне, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос переговоров с украинской стороной, заявил, что "мяч на стороне Украины". РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:10
2024-10-24T19:10
2024-10-24T19:22
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос переговоров с украинской стороной, заявил, что "мяч на стороне Украины".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября."Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил... Главари киевского режима не хотят вести переговоры. Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Путин о переговорах с Украиной
Путин о переговорах с Украиной
2024-10-24T19:10
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Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В переговорах с Украиной мяч на их стороне, заявил Путин
Путин о переговорах с Украиной: мяч на их стороне