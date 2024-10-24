https://ria.ru/20241024/putin-1979893883.html

Путин обвинил Запад в политикенеоколониализма в Африке

Путин обвинил Запад в политикенеоколониализма в Африке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин обвинил Запад в политикенеоколониализма в Африке

Запад пытается продолжить использование инструментов неоколониализма в Африке, навязывая странам континента технологии, которые они не могут приобрести, заявил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:03

2024-10-24T19:03

2024-10-24T19:38

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

африка

владимир путин

казань

россия

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запад пытается продолжить использование инструментов неоколониализма в Африке, навязывая странам континента технологии, которые они не могут приобрести, заявил президент России Владимир Путин."Им навязывают, африканским странам и некоторым другим странам развивающихся рынков, навязывают современные, может быть, эффективные с точки зрения сохранения экологии инструменты и технологии. Но они не могут их приобрести, денег нет. Ну дайте деньги им тогда. И денег никто не даёт. Но зато вворачивают инструменты, я считаю, что это инструменты неоколониализма, когда... заставляют, значит, опять зависеть от западных технологий и кредитов. Кредиты дают на ужасных условиях. Кредиты вернуть невозможно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит стран БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, африка, владимир путин, казань, россия