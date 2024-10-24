https://ria.ru/20241024/putin-1979893759.html

Россия готова к обострению ситуации в мире, заявил Путин

Россия готова к обострению ситуации в мире, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия готова к обострению ситуации в мире, заявил Путин

Россия готова к обострению международной ситуации, при этом не она своей политикой ведет к эскалации, на обострение "играют" стоящие на другой стороне, заявил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:02

2024-10-24T19:02

2024-10-24T19:22

россия

в мире

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

украина

ближний восток

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия готова к обострению международной ситуации, при этом не она своей политикой ведет к эскалации, на обострение "играют" стоящие на другой стороне, заявил президент РФ Владимир Путин."Люди, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов - и на Ближнем Востоке, и на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Но мы готовы к этому обострению", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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россия

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"Мы готовы к этому обострению" – Путин о международной ситуации в мире "Мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются". Запад боится обострения международной ситуации в мире, но не Россия играет на обострение, заявил Путин. 2024-10-24T19:02 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, украина, ближний восток