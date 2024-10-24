https://ria.ru/20241024/putin-1979892191.html

Расширение НАТО нарушает нормы международной безопасности, заявил Путин

Расширение НАТО нарушает нормы международной безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Расширение НАТО нарушает нормы международной безопасности, заявил Путин

Расширение НАТО нарушает нормы международной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:58

2024-10-24T18:58

2024-10-24T19:05

владимир путин

в мире

россия

нато

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Расширение НАТО нарушает нормы международной безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Мы же говорили - не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность - расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, в мире, россия, нато, саммит брикс в казани в 2024 году