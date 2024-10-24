https://ria.ru/20241024/putin-1979891759.html

Путин: укрепление суверенитета России означает повышение ее безопасности

Путин: укрепление суверенитета России означает повышение ее безопасности - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: укрепление суверенитета России означает повышение ее безопасности

Укрепление суверенитета и независимости России означает повышение безопасности страны и создание условий для развития в будущем, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:57

2024-10-24T18:57

2024-10-24T19:06

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

владимир путин

казань

бразилия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979885684_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_ffcc485b1f2a5556b567296a0177e986.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Укрепление суверенитета и независимости России означает повышение безопасности страны и создание условий для развития в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное. И выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета и независимости - в экономике, финансах, военном деле, - означает повышение нашей безопасности. И означает создание условий для ее уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, казань, бразилия, в мире