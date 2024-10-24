https://ria.ru/20241024/putin-1979891390.html

Запад несправедливо относится к России, заявил Путин

Запад несправедливо относится к России, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Запад несправедливо относится к России, заявил Путин

Никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет, РФ хочет изменить эту ситуацию и добьется этого, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:56

2024-10-24T18:56

2024-10-24T19:41

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

украина

казань

владимир путин

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979904300_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1cae5ab1477b56c41a9754ba5a865d2.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет, РФ хочет изменить эту ситуацию и добьется этого, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отметил, что Запад нарушает принципы международного права, финансируя Украину, нарушает нормы международной безопасности, нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства."Никакой справедливости здесь (со стороны Запада – ред.) нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого", - заявил Путин.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

россия

украина

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет Путин: никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет. 2024-10-24T18:56 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, украина, казань, владимир путин, обсе