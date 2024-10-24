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Запад несправедливо относится к России, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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18:56 24.10.2024 (обновлено: 19:41 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979891390.html
Запад несправедливо относится к России, заявил Путин
Запад несправедливо относится к России, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Запад несправедливо относится к России, заявил Путин
Никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет, РФ хочет изменить эту ситуацию и добьется этого, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:56
2024-10-24T19:41
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
украина
казань
владимир путин
обсе
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет, РФ хочет изменить эту ситуацию и добьется этого, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отметил, что Запад нарушает принципы международного права, финансируя Украину, нарушает нормы международной безопасности, нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства."Никакой справедливости здесь (со стороны Запада – ред.) нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого", - заявил Путин.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет
Путин: никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет.
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россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, украина, казань, владимир путин, обсе
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Украина, Казань, Владимир Путин, ОБСЕ
Запад несправедливо относится к России, заявил Путин

Путин: никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет, РФ хочет изменить эту ситуацию и добьется этого, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отметил, что Запад нарушает принципы международного права, финансируя Украину, нарушает нормы международной безопасности, нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства.
"Никакой справедливости здесь (со стороны Запада – ред.) нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого", - заявил Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
РоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуУкраинаКазаньВладимир ПутинОБСЕ
 
 
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