https://ria.ru/20241024/putin-1979889357.html

Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил Путин

Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил Путин

Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:52

2024-10-24T18:52

2024-10-24T19:03

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил президент РФ Владимир Путин."Это место (на которое России указывали страны Запада - ред.) в конечном счете привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков, с потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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