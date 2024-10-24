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Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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18:52 24.10.2024 (обновлено: 19:03 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979889357.html
Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил Путин
Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил Путин
Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:52
2024-10-24T19:03
россия
брикс
казань
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
запад
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил президент РФ Владимир Путин."Это место (на которое России указывали страны Запада - ред.) в конечном счете привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков, с потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, брикс, казань, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, запад
Россия, БРИКС, Казань, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Запад
Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил Путин

Путин: на Западе хотели сделать из России сырьевой придаток

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запад хотел сделать из России сырьевой придаток, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это место (на которое России указывали страны Запада - ред.) в конечном счете привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков, с потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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