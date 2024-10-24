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Путин рассказал о росте ВВП в России в 2024 году

Путин рассказал о росте ВВП в России в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал о росте ВВП в России в 2024 году

Рост ВВП России по итогам года составит около 4%, в то время как еврозона находится на грани рецессии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:47

2024-10-24T18:47

2024-10-24T18:58

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Рост ВВП России по итогам года составит около 4%, в то время как еврозона находится на грани рецессии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."У нас экономика растет. В прошлом году было 3,4-3,6%. В этом году будет около 4%", - сказал он, добавив, что "экономика еврозоны балансирует на грани рецессии".Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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россия, европа, экономика, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году