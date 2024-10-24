https://ria.ru/20241024/putin-1979886414.html

ВС России уверенно действуют на всех направлениях, заявил Путин

ВС России уверенно действуют на всех направлениях, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

ВС России уверенно действуют на всех направлениях, заявил Путин

Российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:44

2024-10-24T18:44

2024-10-24T18:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

владимир путин

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курская область

казань

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, заявил президент России Владимир Путин."Российская армия действует уверенно на всех направлениях, это тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Кроме того, российский лидер отметил, что армия России активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена, попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

казань

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, казань, брикс