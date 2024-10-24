https://ria.ru/20241024/putin-1979885495.html
Путин заявил, что верит Трампу в его желании решить конфликт на Украине
Путин заявил, что верит Трампу в его желании решить конфликт на Украине - РИА Новости, 24.10.2024
Путин заявил, что верит Трампу в его желании решить конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что считает искренними слова кандидата от Республиканской партии и экс-президента США Дональда Трампа о намерении... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:42
2024-10-24T18:42
2024-10-24T18:48
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает искренними слова кандидата от Республиканской партии и экс-президента США Дональда Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине."То, о чём говорил господин Трамп совсем недавно, то, что я слышал - он говорил о стремлении сделать всё для того, чтобы закончить конфликт на Украине - мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Украина, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, США
Путин заявил, что верит Трампу в его желании решить конфликт на Украине
Путин считает искренними слова Трампа о намерении решить конфликт на Украине