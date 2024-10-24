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Путин не помнит разговора с Трампом об ударах по центру Москвы

Путин не помнит разговора с Трампом об ударах по центру Москвы - РИА Новости, 24.10.2024

Путин не помнит разговора с Трампом об ударах по центру Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом, в котором тот якобы угрожал нанести удар по центру... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:42

2024-10-24T18:42

2024-10-24T19:26

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом, в котором тот якобы угрожал нанести удар по центру Москвы.На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС у президента РФ спросили о телефоном разговоре, о котором заявлял Трамп. По словам бывшего президента США и кандидата в президенты, он угрожал ударом по центру Москвы."Я такого разговора с господином Трампом не припомню", - сказал президент РФ.Путин предложил не относиться серьезно к заявлениям подобного рода, так как в США, по его словам, сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы.По данным Wall Street Journal, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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