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России бессмысленно угрожать, заявил Путин
России бессмысленно угрожать, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
России бессмысленно угрожать, заявил Путин
России угрожать бессмысленно, ее это только взбадривает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:40
2024-10-24T18:40
2024-10-24T19:06
россия
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. России угрожать бессмысленно, ее это только взбадривает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС."Угрожать можно кому угодно, России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Путин: России угрожать бессмысленно
Путин заявил о бессмысленности угроз в отношении России
2024-10-24T18:40
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РИА Новости
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россия, в мире, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, В мире, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
России бессмысленно угрожать, заявил Путин
Путин: России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает