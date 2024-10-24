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Путин заявил об активной работе ВС России в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 24.10.2024 (обновлено: 18:54 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979883336.html
Путин заявил об активной работе ВС России в Курской области
Путин заявил об активной работе ВС России в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
Путин заявил об активной работе ВС России в Курской области
Российская армия активно работает на курском направлении, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:38
2024-10-24T18:54
курская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
казань
владимир путин
брикс
вооруженные силы украины
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Российская армия активно работает на курском направлении, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС."Во всяком случае, российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на курском направлении, часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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курская область, вооруженные силы рф, россия, казань, владимир путин, брикс, вооруженные силы украины
Курская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Вооруженные силы Украины
Путин заявил об активной работе ВС России в Курской области

Путин: российская армия активно работает в Курской области

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Российская армия активно работает на курском направлении, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
"Во всяком случае, российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на курском направлении, часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек", - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФРоссияКазаньВладимир ПутинБРИКСВооруженные силы Украины
 
 
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