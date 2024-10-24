Путин: многие страны БРИКС поддержали инициативы КНР и Бразилии по Украине
Путин: многие члены БРИКС поддержали инициативы Китая и Бразилии по Украине
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Многие страны БРИКС поддерживают инициативы Китая и Бразилии по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
"Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и мирными средствами. Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участницы БРИКС поддерживают эту инициативу. Мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.