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БРИКС не создает альтернативу SWIFT, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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18:31 24.10.2024 (обновлено: 19:11 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979880743.html
БРИКС не создает альтернативу SWIFT, заявил Путин
БРИКС не создает альтернативу SWIFT, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
БРИКС не создает альтернативу SWIFT, заявил Путин
БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT, РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, у ряда других стран БРИКС такая возможность тоже есть,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:31
2024-10-24T19:11
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT, РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, у ряда других стран БРИКС такая возможность тоже есть, заявил президент России Владимир Путин."Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный, на сегодняшний день одна из ключевых проблем - это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют - это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем российскую систему обмена финансовой информации, созданной Центральным банком России", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС.Глава государства добавил, что у других государств - участников БРИКС тоже есть свои системы расчетов, Россия их тоже будет использовать и уже использует."Но какой-то отдельной, общей системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, в принципе, достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на консультативном уровне. Это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути", - отметил Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, swift, казань, в мире
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, SWIFT, Казань, В мире
БРИКС не создает альтернативу SWIFT, заявил Путин

Путин: БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT, РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, у ряда других стран БРИКС такая возможность тоже есть, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный, на сегодняшний день одна из ключевых проблем - это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют - это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем российскую систему обмена финансовой информации, созданной Центральным банком России", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС.
XVI саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад серьезно относится к финансовым инициативам БРИКС, пишет FT
Вчера, 16:02
Глава государства добавил, что у других государств - участников БРИКС тоже есть свои системы расчетов, Россия их тоже будет использовать и уже использует.
"Но какой-то отдельной, общей системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, в принципе, достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на консультативном уровне. Это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути", - отметил Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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