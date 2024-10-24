https://ria.ru/20241024/putin-1979880743.html

БРИКС не создает альтернативу SWIFT, заявил Путин

БРИКС не создает альтернативу SWIFT, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

БРИКС не создает альтернативу SWIFT, заявил Путин

БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT, РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, у ряда других стран БРИКС такая возможность тоже есть,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:31

2024-10-24T18:31

2024-10-24T19:11

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT, РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, у ряда других стран БРИКС такая возможность тоже есть, заявил президент России Владимир Путин."Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный, на сегодняшний день одна из ключевых проблем - это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют - это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем российскую систему обмена финансовой информации, созданной Центральным банком России", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС.Глава государства добавил, что у других государств - участников БРИКС тоже есть свои системы расчетов, Россия их тоже будет использовать и уже использует."Но какой-то отдельной, общей системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, в принципе, достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на консультативном уровне. Это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути", - отметил Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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