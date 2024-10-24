https://ria.ru/20241024/putin-1979880340.html

Россия не хочет переносить свои проблемы на Новый банк БРИКС, заявил Путин

Россия не хочет переносить свои проблемы на Новый банк БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия не хочет переносить свои проблемы на Новый банк БРИКС, заявил Путин

Россия не хочет переносить свои проблемы на институты развития, в которые сама инвестирует, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:30

2024-10-24T18:30

2024-10-24T18:38

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия не хочет переносить свои проблемы на институты развития, в которые сама инвестирует, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС о Новом банке развития объединения."Не буду скрывать, исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить в институты, в развитии которых мы сами заинтересованы", - сказал Путин.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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