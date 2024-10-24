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Путин: участники саммита БРИКС обсудили ключевые международные проблемы

Путин: участники саммита БРИКС обсудили ключевые международные проблемы - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: участники саммита БРИКС обсудили ключевые международные проблемы

Участники саммита БРИКС обсудили ключевые международные проблемы с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:24

2024-10-24T18:24

2024-10-24T18:31

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Участники саммита БРИКС обсудили ключевые международные проблемы с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября."Мы (участники саммита БРИКС - ред.) обменялись мнениями по ключевым международным проблемам с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Посмотрели также перспективы взаимодействия между участниками БРИКС, странами глобального Юга и Востока в интересах устойчивого развития. Главное - все без исключения заседания и мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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