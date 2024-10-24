https://ria.ru/20241024/putin-1979804053.html

Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией

Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией

Президент России Владимир Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией на сегодняшний день. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:20

2024-10-24T14:20

2024-10-24T14:30

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией на сегодняшний день."Конечно, (возникает - ред.) много вопросов, мир меняется. Все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с переменами в мире. Но хочу отметить, что при всех этих вопросах другой такой универсальной международной организации пока не существует в мире", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/putin-1979757331.html

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