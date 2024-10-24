Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 24.10.2024 (обновлено: 14:30 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979804053.html
Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией
Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией - РИА Новости, 24.10.2024
Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией
Президент России Владимир Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией на сегодняшний день. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:20
2024-10-24T14:30
оон
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
казань
бразилия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией на сегодняшний день."Конечно, (возникает - ред.) много вопросов, мир меняется. Все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с переменами в мире. Но хочу отметить, что при всех этих вопросах другой такой универсальной международной организации пока не существует в мире", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/putin-1979757331.html
россия
казань
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, казань, бразилия, брикс
ООН, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Казань, Бразилия, БРИКС
Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией

Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией сегодня

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией на сегодняшний день.
"Конечно, (возникает - ред.) много вопросов, мир меняется. Все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с переменами в мире. Но хочу отметить, что при всех этих вопросах другой такой универсальной международной организации пока не существует в мире", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

Волонтеры встречают участников торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане прибыла на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

Торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

Первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин призвал реформировать институты развития ООН
Вчера, 11:32
 
ООНВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияКазаньБразилияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала